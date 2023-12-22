В большинстве случаев окончательную точку в этой вере ставят друзья ребенка.

Большинство детей перестают верить в Святого Николая, Санта-Клауса или Деда Мороза примерно к 8-летнему возрасту, хотя находятся уникумы, которые становятся скептиками значительно раньше, или значительно позже.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое еще не прошло научное рецензирование, о котором пишет британское издание The Guardian.

"Дети обычно начинают отличать фантазию от реальности в дошкольном возрасте, но их вера в существование единственного волшебного Санта-Клауса часто продолжается в среднем детстве", – говорит психолог из Техасского университета (Даллас, США) доктор Кэндис Миллс, которая тоже не верит в существование Санта-Клауса.

Видео дня

Чтобы лучше понять этот переход от веры к недоверию, Миллс и ее коллеги опросили 48 детей в возрасте от 6 до 15 лет, которые перестали верить в Санту-Клауса, и 44 их родителей, а также еще 383 взрослых.

Исследование показало, что у большинства детей сомнения в существовании Санта-Клауса постепенно утверждаются примерно к возрасту 8 лет, хотя некоторые 3- или 4-летние дети тоже уверены, что никакого Санты не существует. Правда, есть и такие, кто верит в волшебного деда вплоть до 15-16 лет. Во многих случаях веру детей в Санту окончательно уничтожает мнение их друзей-сверстников, которые уже давно перестали верить.

"Возможно, у них был некоторый скептицизм, основанный на логических рассуждениях – например, как Санта-Клаус действительно может обойти весь мир за одну ночь? Но что толкает их через край, так это то, что одноклассник в школе говорит, что он (Санта) ненастоящий", – объясняет доктор Миллс.

При этом около трети детей и половина взрослых признались, что расстроились, когда поняли, что Санта-Клауса не существует. Хотя эти чувства обычно были умеренными и кратковременными, около 10% взрослых сообщили о более длительной грусти или снижении доверия к родителям.

Сильный негатив обычно получают те дети, чьи родители особенно старательно поддерживали миф о Санте и фабриковали доказательства, такие как "скрытая съемка" появления Санты в гостиной посреди ночи или имитация следов Санты на полу.

Однако было также много детей, которые сообщили, что чувствовали счастье или облегчение, когда они отказались от своей веры. "Как будто они решили какую-то загадку", - сказала Миллс.

Рождество и война в Украине

Как писал УНИАН, в оккупированном Старобельске Луганской области россияне решили запретить Святого Николая, потому что это украинская традиция. Вместо Николая к ребятишкам там теперь приходит Бабай. Точнее Кыш Бабай - татарский аналог Деда Мороза.

А в украинском правительстве напомнили, что в этом году Рождество снова будет обычным рабочим днем из-за продолжающейся войны. Кстати, в этом году Рождество впервые с начала XX века Украина снова празднует 25 декабря, а не 7 января, как это ввели большевики.

Вас также могут заинтересовать новости: