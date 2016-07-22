Сноуден разрабатывает чехол для смартфона, способный защитить от слежки

Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на CNN.

"Журналисты на передовой являются объектом высокой ценности, и их враги не пожалеют средств, чтобы заставить их замолчать. К сожалению, журналисты могут быть преданы своими собственными смартфонами, которые являются важным инструментом для общения с внешним миром", – заявил Сноуден.

Он говорит, что разрабатывает чехол для iPhone 6 в качестве защиты не только для журналистов, но и для правозащитников. Технология также может быть использована любым, кто не хочет, чтобы за ним следили.

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Бывший сотрудник ЦРУ работает над проектом вместе с Эндрю Хуанг, американским хакером, который сейчас проживает в Сингапуре. О своей разработке пара заявила в телеконференции, организованной медиалабораторией Технологического университета Массачусетса (США).

Ожидается, что прототип чехла будет представлен в следующем году. "Проект осуществляется в основном за счет усилий добровольцев, потому бюджет скудный", – заявили создатели инновационного гаджета.

Экс-сотрудник ЦРУ Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Затем он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву.