Сноуден разрабатывает чехол для смартфона, способный защитить от слежки
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден обнародовал свои планы по созданию чехла для "Айфона", который будет скрывать местоположение хозяина.
Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на CNN.
"Журналисты на передовой являются объектом высокой ценности, и их враги не пожалеют средств, чтобы заставить их замолчать. К сожалению, журналисты могут быть преданы своими собственными смартфонами, которые являются важным инструментом для общения с внешним миром", – заявил Сноуден.
Он говорит, что разрабатывает чехол для iPhone 6 в качестве защиты не только для журналистов, но и для правозащитников. Технология также может быть использована любым, кто не хочет, чтобы за ним следили.
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Бывший сотрудник ЦРУ работает над проектом вместе с Эндрю Хуанг, американским хакером, который сейчас проживает в Сингапуре. О своей разработке пара заявила в телеконференции, организованной медиалабораторией Технологического университета Массачусетса (США).
Ожидается, что прототип чехла будет представлен в следующем году. "Проект осуществляется в основном за счет усилий добровольцев, потому бюджет скудный", – заявили создатели инновационного гаджета.
Экс-сотрудник ЦРУ Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Затем он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву.