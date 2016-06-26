Сноуден назвал принятый Госдумой РФ закон "Большого брата" "неоправданным нарушением прав людей"

В своем Twitter получивший убежище в России бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Сноуден назвал принятые Госдумой поправки "неработающими и неоправданным нарушением прав людей". По его мнению, законопроект, который он назвал "Большим братом" (по аналогии с системой массовой слежки, описанной в книге Джорджа Оруэлла "1984"), "никогда не должен быть подписан", передает РБК.

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Требование к операторам связи и интернет-компаниям хранить текстовые сообщения пользователей, их разговоры, а также "изображения, звуки, видео-, иные сообщения" до шести месяцев Сноуден назвал "не просто опасным, но и непрактичным".

"Массовая слежка не работает. Законопроект отнимет деньги и свободу у каждого россиянина, при этом уровень безопасности не вырастет", - уверен Сноуден.

Как сообщал УНИАН, поправки, разработанные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, были приняты Государственной думой 24 июня. В соответствии с ними ​данные, которые обяжут хранить операторов связи и интернет-компании, должны предоставляться правоохранительным органам без решения суда.

Поправки в "антитеррористический" пакет также обязывают "организаторов распространения информации в сети интернет" декодировать все зашифрованные сообщения пользователей. За отказ передать ФСБ "ключи" к зашифрованному трафику интернет-компаниям грозит штраф от 800 тыс. до 1 млн руб.