Сноуден: Спецслужбы США могут тайно включать на смартфонах микрофон, камеру и читать переписку

Об этом заявил разоблачитель американских спецслужб Эдвард Сноуден.

Бывший сотрудник американских спецслужб сказал в интервью Би-би-си, что Управление правительственной связи Великобритании (GCHQ) имеет возможность взламывать телефоны без ведома пользователя.

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По словам Сноудена, GCHQ может получить доступ к телефону, отправив на него зашифрованное текстовое сообщение, после чего спецслужбы смогут слушать всё, что происходит вокруг, а также делать фотографии.

Правительство Великобритании отказалось прокомментировать это заявление.

Он не сказал, что GCHQ или АНБ заинтересованы в массовом мониторинге сообщений простых граждан, но при этом заявил, что оба агентства вложили немало усилий для того, чтобы разработать технологию, позволяющую им взламывать смартфоны. "Они хотят не вас, а ваш телефон", - сказал он.

Эдвард Сноуден упомянул, что GCHQ пользуется так называемым "комплектом смурфов" (Smurf suite) – набором секретных методов перехвата, названного в честь синих существ, придуманных и нарисованных бельгийским художником Пьером Кюллифором.

"Мечтательный смурф" (Dreamy Smurf) представляет собой инструмент управления питанием, что означает, что ваш телефон можно включать и выключать без вашего ведома", - сказал он.

"Любопытный Смурф – это механизм, управляющий микрофоном. Например, если [телефон] у вас в кармане, то GCHQ может включить микрофон и слушать все, что происходит вокруг вас – даже если ваш телефон выключен, поскольку у них есть другие инструменты, чтобы его включить", - добавил Сноуден.

"Смурф-следопыт" (Tracker Smurf) – механизм геолокации, который позволяет [GCHQ] отслеживать вас с большей точностью, чем это возможно путем обычной триангуляции вышек мобильной связи", - сообщил он.

Сноуден также упомянул метод перехвата под названием "Параноидный смурф" (Paranoid Smurf): "Это механизм самозащиты, охраняющий манипуляцию вашего телефона со стороны GCHQ. Например, если вы отнесете свой телефон в починку, так как вы заметили, что он делает что-то странное, или вы подозреваете, что что-то не так, то этот механизм сделает так, что любому технику будет гораздо сложнее понять, что что-то тут не так".

После того как GCHQ получает доступ к телефону пользователя, это агентство, говорит Сноуден, сможет видеть, "кому вы звоните, что вы написали в текстовом сообщении, какие сайты вы посещали, список ваших контактов, в каких местах вы находились, к каким сетям беспроводной связи подключался ваш телефон".

"Они могут сделать еще больше. Они могут вас сфотографировать", - добавил он.

Сноуден разъяснил, что текстовое сообщение, отправленное GCHQ для того, чтобы проникнуть в ваш телефон, будет получено без того, чтобы это заметил пользователь.

"Это называется "эксплойт" [компьютерное вторжение – ред.]", - сказал он. - Это специально подготовленное сообщение, которое отправляется на ваш номер так же, как и любое другое текстовое сообщение. Но когда оно доходит до вашего телефона, оно от вас скрыто. Вы заплатили за него [телефон], но тот, кто контролирует программное обеспечение, становится хозяином телефона".

По поводу отношений между GCHQ и АНБ Сноуден сказал, что "в сущности, GCHQ является зависимой структурой АНБ".

"Они [АНБ] предоставляют технологию, ставят задачи и указывают направление, в котором они [GCHQ] должны работать", - разъяснил борец за приватность.

Эдвард Сноуден сказал, что оба агентства используют свою технологию против лиц, подозреваемых в терроризме или других серьезных преступлениях, как например педофилии, "но для того чтобы определить, за кем вести слежку, им необходимо собирать большие массы данных".

"Они говорят, и во многих случаях это так и есть, что они не будут читать ваши электронные послания, например, но они могут это сделать, и если они это сделают, то вы об этом никогда не узнаете", - говорит он.

В заявлении представителя британского правительство говорится, что "согласно нашей давней практике, мы не комментируем вопросы, связанные с разведовательными службами".

"Вся деятельность GCHQ проходит в рамках строгого правового режима и принципов, гарантирующих, что наша деятельность санкционирована, необходима и пропорциональна, и за ней также ведется серьезный надзор, в том числе и на министерском уровне, а также со стороны уполномоченных по вопросам перехвата и разведслужб и со стороны парламентского комитета по вопросам разведки и безопасности. Все наши рабочие процессы полностью поддерживают эту позицию", - говорится в заявлении правительства.

Правительство считает, что Эдвард Сноуден нанес серьезный ущерб способности разведслужб противостоять угрозам национальной безопасности.

Сам Сноуден настаивает, что он совершил свой поступок в интересах общества, так как работа по перехвату и слежке, о которой стало известно благодаря обнародованным им документам проводится, по его словам, "за нашей спиной, без нашего согласия и без какого бы то ни было демократического участия".