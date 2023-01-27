По эвакуационной колонне отработал украинский миномет.

На войне в Украине ликвидирован российский "боевой поп" из РПЦ Александр Караулов вместе с целой пачкой других оккупантов во время эвакуации "трехсотых".

Упоминание об уничтожении Караулова появилось в российских соцсетях. Когда и на каком направлении попа ликвидировали - не указывается.

Караулов, как и его уже "откобзоненные" товарищи спасал захватчиков из-под огня ВСУ, но вдруг сам получил "подарок" от украинских защитников.

Видео дня

Указывается, что по эвакуационной колонне отработал украинский миномет. "Погиб по-геройски, вытаскивая ребят, которые подорвались на мине. В это время по ним отработал миномет", - говорится в сообщении.

В перечне "новоприставленных воинов" всего имена 14 оккупантов, которых ВСУ "отправили в ад" в тот день.

Потери РФ в Украине - актуальные данные

ВСУ продолжают "отправлять в ад" оккупантов. 27 января перечень мертвых захватчиков пополнился еще 850 телами. Всего потери России в войне против Украины выросли до 124 710.

В российских соцсетях докладывают о ликвидации "интересных" персон. Например, стало известно об уничтожении на войне серийного убийцы, воевавшего в составе "вагнеровцев". Кроме того, уничтожен очередной "боевой поп", благословлявший российских солдат на убийство украинцев.

В боях "откобзонен" также боец отряда "Барс", которого пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором", а еще - десантник с сирийским опытом - герой русских "сказок".

Продолжаются бои за Бахмут. Пограничники показали нецензурированные кадры ликвидации штурмового подразделения русских.

Также в сети появилось видео уничтожения российских колонн в селе Водяном Донецкой области. Сначала украинские защитники ударили по переправе террористов, затем огнем "потешили" самих оккупантов.

Бывают случаи, когда враг случайно попадает в ловушку наших снайперов. Украинские бойцы сняли, как на их снайпера высунулся с лопатой русский оккупант. В результате "штурмовик" был уничтожен одним выстрелом.

Еще не так давно сеть ошеломили кадры усеянного трупами российских наемников поля на Бахмутском направлении. А на Соледарском направлении украинские артиллеристы взорвали целую траншею "вагнеровцев", которые продвигались к позициям ВСУ.

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