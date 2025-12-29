Эти категории мужчин точно не будут мобилизованы в начале 2026 года.

В 2026 году продолжится мобилизация в Украине. Военное положение продлено как минимум до 3 февраля. Призыву подлежат большинство совершеннолетних мужчин, но некоторые украинцы от него освобождаются. Это в основном касается тех, кто имеет проблемы со здоровьем или особенные семейные обстоятельства. Мы разобрались, кого не мобилизуют в Украине и куда обращаться для оформления отсрочки.

Кто не подлежит мобилизации в Украине в 2026 году

Перечень освобожденных от призыва категорий содержится в Законе "О мобилизации". В статье 23 сказано, что в армию не возьмут тех, у кого есть отсрочка от мобилизации. К ним относятся такие мужчины:

забронированные сотрудники критических предприятий;

студенты;

ученые и педагоги;

лица с инвалидностью;

многодетные, одинокие, приемные отцы;

отцы ребенка с инвалидностью или тяжелыми болезнями;

мужчины, которые ухаживают за женой, родителями или другими родственниками с инвалидностью.

Также на фронт не берут некоторых мужчин, у которых нет отсрочки, но есть основания на освобождение от мобилизации. Это, к примеру, бывшие военнопленные. После возвращения из плена даже гражданские лица не могут попасть в армию без согласия. Призыв не касается близких родственников (братьев, сыновей, отцов, мужей) военных, которые погибли или пропали без вести.

Мобилизация в большинстве случаев не затрагивает юношей возрастом 18-25 лет. Могут ли призвать до 25 лет зависит от того, служил ли мужчина в армии и закончил ли военную кафедру.

Те, кто не подлежит мобилизации по новому закону, могут оформить отсрочку через Резерв+, если их документы есть в электронном виде. В остальных случаях обращаться нужно в ближайшие центры административных услуг.

Какие диагнозы освобождают от мобилизации в Украине

Освобождены от призыва те, кто из-за проблем со здоровьем признан непригодным к службе. Об этом говорится в приказе Министерства обороны №402. При этом не обязательно даже иметь инвалидность. Таким мужчинам нужно пройти военно-врачебную комиссию и получить заключение от экспертов о том, что они не могут воевать.

Список болезней, с которыми не мобилизуют, довольно обширен и включает много диагнозов. Но военная комиссия индивидуально рассматривает каждый случай. Те, кто освобождается от мобилизации в Украине по новому закону из-за состояния здоровья, могут получить временную или пожизненную непригодность к службе. Такой статус дают только при тяжелом течении заболевания и сложных последствиях для организма.

