Нотариус объяснила все нюансы такой процедуры.

В некоторых случаях частным домом могут, по документам, владеть несколько человек. Так происходит, например, если супруги, даже не находясь в зарегистрированном браке, покупают недвижимость вместе, и в договоре купли-продажи могут записать двух собственников без указания долей. Нотариус Наталья Манойло в комментарии УНИАН объяснила, можно ли обойтись без нотариуса при выделении долей и как правильно провести такую процедуру.

Можно ли выделить долю в частном доме и как влияет прописка

По словам Манойло, если в частном доме два собственника, но доли не выделены, то каждый из них является совладельцем этого жилья, и доли считаются равными, если иное не определено правоустанавливающими документами.

По общему правилу общая долевая собственность подтверждается правоустанавливающими документами, в частности договором купли-продажи, договором мены, свидетельством о праве собственности, свидетельством о праве на наследство или выпиской из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. То есть владельцами являются те лица, которые указаны в правоустанавливающем документе, и у них равные права.

Видео дня

Какие права на собственность предоставляет прописка и влияет ли на размер доли

Кроме того, можно ли выделить долю в частном доме, эксперт также объяснила, влияет ли прописка на размер доли. Манойло говорит, что сейчас так называемая "прописка" - это просто место регистрации лица, и она не влияет на право собственности или размер доли в жилье, в котором лицо зарегистрировано.

Но, отмечает эксперт, есть случай, в котором "прописка" имеет значение - это когда жилье не приватизировано, то есть принадлежит государству, и предоставлено в пользование. Такого жилья в Украине очень мало.

Лица, которым жилье предоставили в пользование и которые там "прописаны", при определенных условиях имеют право его приватизировать, то есть получить в частную собственность. Для этого им нужно обратиться в орган, осуществляющий приватизацию жилья (например, в ЦНАП или соответствующий орган местного самоуправления).

Договор купли-продажи предусматривает, добавляет Манойло, что указанные в нем лица приобретают право собственности на приобретенное недвижимое имущество. Лицо, являющееся собственником или совладельцем жилья, имеет право как "прописать" кого-то, так и "выписать".

Нотариус заверила, что право собственности - это не то же самое, что регистрация, то есть "прописка":

"В наше время место регистрации лица никаким образом не влияет на право собственности".

Это означает, что лицо не приобретает право собственности в частном доме на основании того, что оно там зарегистрировано. Зарегистрированный человек просто получил от владельца или совладельца разрешение на то, чтобы какой-то период проживать в жилье.

В советские времена прописка имела огромное влияние, лицо приобретало дополнительные привилегии и в дальнейшем могло стать владельцем жилья, в котором было прописано. Сейчас такого уже нет.

Как выделить часть дома из общей долевой собственности

Эксперт объяснила, как можно разделить частный дом на доли и какие документы для этого нужны. Если доли не указаны в правоустанавливающем документе, выделить их можно двумя путями:

Пойти к нотариусу и удостоверить договор об определении долей в праве собственности. Таким путем можно идти, если между совладельцами есть согласие о выделении долей недвижимости.

Обратиться в суд и выделить доли в судебном порядке, если между совладельцами нет согласия.

В первую очередь, говорит эксперт, нужны паспорта сторон и идентификационные коды, также - правоустанавливающие документы на имущество. Кроме того, понадобится технический паспорт на дом и документы на землю. Если между сторонами есть согласие относительно распределения долей, они могут обратиться в нотариальную контору, нотариус проанализирует документы и подготовит проект договора о выделении долей. И, если стороны подпишут документ, нотариус его удостоверит.

Манойло отмечает, что бывают разные случаи, и к процессу выделения долей нужен индивидуальный подход. Эксперт приводит пример - если совладельцы дома являются супругами, то мужу и жене нужно обратиться к нотариусу для определения долей в общем имуществе или для заключения договора о разделе общего имущества и предоставить, в том числе еще и свидетельство о браке.

Дополнительно надо проверить, есть ли дом в Реестре прав на недвижимое имущество. Если недвижимость не внесена в реестр, то для выделения долей также понадобится информационная справка из БТИ (Бюро технической инвентаризации).

Если лица хотят отделить свою долю в натуре (с фактическим отделением части дома), к примеру, сделать отдельный выход, то также потребуется заключение техника о возможности внесения изменений в планировку жилья, затем необходимо будет обновить технический паспорт жилья и только после этого можно будет подписывать договор о выделении долей.

Как делится земля, если дом на двух собственников

Нотариус объяснила, что земля под домом делится так же, как и дом. То есть, например, если дом разделен на двух собственников, то, скорее всего, им также принадлежит по ½ доле земли. Перед строительством дома сначала должны быть оформлены правоустанавливающие документы на землю.

Если совладельцы хотят изменить размер долей земли, то им нужно будет разработать проект землеустройства, получить новые кадастровые номера и подписать договор о разделе земли или пойти в суд, если между ними нет согласия по разделу.

Сколько стоит выделить долю в доме

Манойло сразу предупредила о том, сколько стоит выделить долю в доме. По ее словам, в Киеве стоимость выделения доли в частном доме у нотариуса в среднем составляет от 10 тысяч гривен. Стоимость нотариальных услуг может быть разной, поскольку все зависит от того, какие именно нотариальные действия нужно будет проводить, на основании каких документов будет происходить выделение доли.

И не стоит забывать, что лицам, возможно, отдельно придется заплатить за информационную справку из БТИ (стоит около 1000 гривен), а также потратиться на оформление других документов, которые могут понадобиться.

справка Наталья Манойло Нотариус Частный нотариус Киевского городского нотариального округа, доктор философских наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Учебно-научного института права и политологии УГУ имени Михаила Драгоманова. Круг интересов: нотариат, философия права, метаанропология правосознания, политический маркетинг, политическая система Украины. Является высоким специалистом в сфере права, автором статей посвященных нотариату, как важного просветительского правового института в структуре гражданского общества.

Вас также могут заинтересовать новости: