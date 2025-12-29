Лента превратила Джулию Робертс в звезду.

Продолжение культовой романтической комедии "Красотка" (Pretty Woman), которая вышла 35 лет назад, может стать реальностью.

Как пишет Daily Mail, толчком к обсуждениям стали фейковые постеры, созданные с помощью искусственного интеллекта, которые активно распространяли в сети. Интерес зрителей был настолько массовым, что, по словам источников в киноиндустрии, Джулия Робертс и Ричард Гир согласились на переговоры со студийными руководителями Disney.

По информации инсайдеров, контракты пока не подписаны, однако ранний вариант сценария уже разрабатывается, и при отсутствии непредвиденных проблем оба актера готовы вернуться к своим ролям. Источник отмечает, что "Красотка 2" вполне может стать реальностью.

Оригинальный фильм, вышедший в 1990 году, рассказал историю любви бизнесмена Эдварда Льюиса и Вивиан Уорд - женщины, которую он нанял в качестве спутницы для светских мероприятий. Лента стала мировым хитом и закрепила за Джулией Робертс статус одной из главных звезд Голливуда.

Стоит отметить, что ранее актриса скептически относилась к идее продолжения ленты, отмечая, что фильм сложно было бы снять в современных реалиях из-за противоречивых сюжетных моментов.

