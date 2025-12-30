Украинским военным втрое увеличат выплаты, - Сырский

Также сейчас готовят новые контракты для военных, где будут определены сроки прохождения военной службы.

Министерство обороны Украины разрабатывает обновленные контракты для военнослужащих, которые предусматривают повышенное денежное обеспечение и определенные сроки прохождения службы, сообщил в интервью 24 каналу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский рассказал, что разработкой новых контрактов занимается Министерство обороны вместе с Генштабом и другими заинтересованными структурами. Кроме этого, все происходит под личным наблюдением президента Украины.

По словам главнокомандующего ВСУ, новые контракты будут содержать конкретные сроки, а денежное вознаграждение будет значительно больше, чем сейчас.

"Военнослужащий будет получать денежное обеспечение, которое минимум в три раза больше, чем сегодня. При этом будут сохранять премии и другие дополнительные выплаты. Долго шли к этому контракту. Я так понимаю, что он уже где-то на выходе", - рассказал Сырский.

Ранее УНИАН сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что указанная в мирном плане США численность украинской армии в 800 тысяч удовлетворяет страну и будет гарантировать отпор вооруженной агрессии в случае ее возобновления. При этом, Сырский поделился, что Украине предлагали уменьшить численность своей армии до 600 тысяч. Что касается возможного вывода ВСУ из Донецкой области, главнокомандующий ВСУ отметил, что в переговорах участвуют военные, а также руководство государства, поэтому все решения будут приниматься обоснованно. Сырский добавил, что это только один из вариантов.

Также мы писали, что по мнению Сырского, решение проблемы самовольного оставления части (СВЧ) в Украине - это комплекс общегосударственных мероприятий. Он отметил, что над этим вопросом должны работать не только военные, но и главы областных районных администраций. Главнокомандующий ВСУ добавил, что военные должны обеспечить комфортный и безболезненный переход человека из гражданской жизни в военную. Сырский привел данные, что много случаев СЗЧ в учебных центрах, поэтому особое внимание надо уделять процессу подготовки военных.

