Украинцы стали меньше верить во вступление в НАТО как лучший гарант безопасности, - опрос

Среди украинцев растут сомнения относительно реалистичности быстрого вступления Украины в НАТО в условиях затяжной войны.

В Украине за год уменьшилось количество тех украинцев, которые считают вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО) лучшим гарантом безопасности.

В то же время, относительное большинство населения до сих пор считает НАТО лучшей из альтернатив. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 5 по 16 декабря 2025 года.

Как отмечают социологи, сигналы от отдельных международных партнеров Украины, прежде всего США, ослабляют ориентации украинцев на НАТО как лучший вариант обеспечения безопасности для Украины, несмотря на то, что относительное большинство населения до сих пор считает НАТО лучшей из альтернатив.

В частности, по сравнению с декабрем прошлого года доля населения, которая назвала вступление в НАТО лучшим вариантом обеспечения безопасности, снизилась с 55% до 38%.

Вместе с тем, снижение поддержки НАТО не сопровождается ростом симпатий к внеблоковому статусу как таковому. Зато наблюдается перераспределение ожиданий в сторону альтернативных, менее амбициозных или более гибких моделей безопасности.

Так, за год заметно выросла доля тех, кто возлагает надежды на соглашения о стратегическом оборонном сотрудничестве с отдельными странами-членами НАТО (с 9% до 15%). Также увеличилась поддержка нейтрального статуса Украины, но при условии международных гарантий безопасности (с 12% до 16%), а также варианта, который предусматривает ставку исключительно на собственные оборонные возможности, даже без внешних гарантий (с 3% до 7%).

По мнению социологов, эти сдвиги свидетельствуют не столько об изменении ценностных ориентаций, сколько о росте сомнений относительно реалистичности быстрого вступления Украины в НАТО в условиях затяжной войны и неоднозначных сигналов от международных партнеров.

При этом, региональные различия в выборе модели безопасности остаются существенными и играют важную роль при формировании позиции респондентов. Респонденты из западных областей значительно чаще (53%), чем жители других регионов, называют вступление в НАТО лучшей гарантией безопасности. В центральных областях этот вариант также доминирует, хотя и менее однозначно (39%). В южных и особенно в восточных областях доля сторонников НАТО заметно ниже: 32,5% и 22%, соответственно. В южных областях респонденты чаще выбирают нейтральный статус с международными гарантиями (23%).

Зато в восточных областях больше всего респондентов, которые не смогли определиться с лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины, по сравнению с другими макрорегионами - их доля составляет 26%. Это отражает как разный опыт войны, так и разные ожидания относительно международной поддержки.

Влияние веры в победу на отношение к НАТО

Кроме того, значительно более ощутимым фактором, чем макрорегион проживания, оказывается вера в победу Украины.

Так, среди респондентов, верящих в победу, вступление в НАТО остается наиболее желательным вариантом (49,5%). Вместе с тем среди тех, кто не верит в победу, этот вариант поддерживает лишь относительное меньшинство (14%). Зато в этой группе существенно возрастает поддержка нейтрального статуса с международными гарантиями безопасности (с 12% до 27%) и варианта опоры на собственные силы без международных гарантий (5% до 13%). Сила связи между верой в победу и видением модели безопасности выразительна, что позволяет говорить о системном характере этого фактора.

Отношение к перспективе вступления Украины в Европейский Союз

По данным социологов, вступление в Евросоюз остается приоритетом большинства украинцев, несмотря на внешние и внутренние вызовы, возникающие на этом пути.

Так, после начала полномасштабной войны поддержка европейской интеграции пережила существенный рост, в частности благодаря получению статуса кандидата. По состоянию на декабрь 2024 года 69% населения поддерживали вступление в ЕС. Несмотря на снижение поддержки евроинтеграционного пути в 2025 году до 59%, ориентация на вступление в ЕС остается на самом высоком уровне по сравнению с годами до полномасштабного вторжения.

По мнению исследователей, снижение поддержки вступления в ЕС в течение года следует рассматривать не как рост антиевропейских настроений в стране, а в более широком контексте усталости и разочарования общества из-за замедления темпов изменений по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

Методология исследования

Методом face-to-face было опрошено 2 тыс респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве.

В Запорожской, Донецкой, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

В то же время дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Вступление Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, сейчас США, Венгрия, Словакия и еще несколько стран-членов не поддерживают вступление Украины в Альянс.

В то же время, Россия категорически против присоединения Украины к НАТО.

В представленном Соединенными Штатами начальном плане из 28 пунктов о завершении войны предлагалось, чтобы Украина закрепила в Конституции отказ от членства в Альянсе. При этом, президент Украины Владимир Зеленский считает, что в вопросе стремления к членству в НАТО не надо менять Конституцию из-за того, что Россия против евроатлантической интеграции Украины. Он считает, что этот вопрос должен решать украинский народ.

