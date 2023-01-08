Наши воины продолжают удерживать город-крепость невероятными усилиями.

Украинские военные накануне опубликовали фото с фронта на Бахмутском направлении, продемонстрировав реальные потери врага.

На кадры попали "двухсотые" оккупанты, которым, как и другим накануне, не повезло во время штурмов позиций ВСУ. Поля буквально усеяны их телами.

Наши воины продолжают удерживать город-крепость невероятными усилиями, отбивая атаки огромных групп рашистов.

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Бои за Бахмут – актуальное

Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлениях.

Основную ударную силу у россиян на указанном участке фронта составляют завербованные заключенные. Пригожин бросает мобиков на подготовленные позиции ВСУ без поддержки техники и артиллерии.

Сам главарь "вагнеровцев" не скрывает, что преследует финансовую выгоду – ведет бои за природные ресурсы восточного региона.

Накануне появились сообщения о якобы взятии Россией Соледара. Однако в Генштабе эту информацию опровергли. Вопреки всем заявлениям рашистских "блогеров", оккупационные войска не контролируют город и несут большие потери.

Сейчас Вооруженные силы Украины пытаются выровнять тактическое положение, а также нанести врагу максимальные потери в личном составе и технике.

По мнению западных аналитиков, оккупанты далеки от оперативного окружения украинских сил на Бахмутском направлении. Для этого ВС РФ надо захватить минимум несколько логистических путей, но рашисты "движутся по несколько сотен метров в день".

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