Богатая и сытная кутья на Рождество готовится из пшеницы и сухофруктов.

Сытная кутья - это древнее блюдо на украинский Сочельник и Рождество. Оно символизирует плодородие нашей земли, достаток и связь с предками. У каждой семьи есть своя кутья - рецепт может включать ягоды, цукаты, фрукты. Но традиционный вариант представляет собой пшеничную кашу, заправленную маком, изюмом и грецкими орехами.

Классическая кутья - рецепт из пшеницы

Для подачи каши заранее сварите и остудите узвар. Также рекомендуем замочить крупу на ночь, чтобы она быстрее сварилась.

Вам понадобятся такие продукты:

двести граммов пшеницы;

сто граммов грецких орехов;

сто двадцать граммов мака;

восемьдесят граммов изюма;

четыре столовые ложки мёда;

узвар для подачи.

Пшеницу промойте и залейте водой объемом в три раза больше каши (например, на стакан крупы - три стакана воды). Довести до кипения и варить около 45 минут на слабом огне. Если пшеницу не замачивали, то ее нужно варить примерно 1,5 часа. Изюм замочить на пятнадцать минут в кипятке. Орехи мелко порубить.

Мак залить горячей водой в кастрюле, прокипятить и варить около 5 минут. Затем пропустить зерна через мясорубку, либо измельчить блендером или ступкой. Вареную крупу смешать с мёдом, маком, орехами и изюмом. Подается кутья на Рождество в холодном виде, заправленная узваром.

Кутья в мультиварке

Традиционное блюдо можно приготовить и без плиты. Для измерения продуктов используйте мерный стакан, который идет комплектом к мультиварке.

Полный список ингредиентов:

два стакана муки;

четыре стакана воды;

полстакана орехов;

полстакана мака;

полстакана изюма;

три столовые ложки мёда.

Крупу промойте, выложите в чашу мультиварки и залейте водой. Включите режим "Каша" или "Тушение" на 1 час 30 минут. Пшеница может приготовиться и раньше, поэтому периодически ее стоит проверять.

Изюм и мак залейте кипятком на 30 минут. Со второго слейте воду и перебейте блендером и мультиваркой. Орехи порубите ножом. Чтобы кутья из пшеницы была вкусной, заправьте медом еще теплую кашу, а затем перед подачей добавьте мак, изюм и орехи.

Кутья из риса

Крупу для блюда берите длиннозерную - так будет вкуснее. В такую кашу часто добавляют клюкву.

Подготовьте ингредиенты:

сто пятьдесят граммов риса;

три столовые ложки изюма;

четыре столовые ложки орехов;

четыре столовые ложки мака;

четыре столовые ложки клюквы;

триста пятьдесят миллилитров воды.

Рис промыть несколько раз, залить водой и варить около 25 минут. На такое же время залить кипятком изюм, клюкву и мак. Затем слить жидкость с маковых зерен и перебить в ступке до выделения белой жидкости. Орехи крупно порезать. Далее рисовая рождественская кутья готовится так же, как пшеничная - кашу нужно смешать с медом и заправить начинкой.

Вас также могут заинтересовать новости: