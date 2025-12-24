Сытная кутья - это древнее блюдо на украинский Сочельник и Рождество. Оно символизирует плодородие нашей земли, достаток и связь с предками. У каждой семьи есть своя кутья - рецепт может включать ягоды, цукаты, фрукты. Но традиционный вариант представляет собой пшеничную кашу, заправленную маком, изюмом и грецкими орехами.
Классическая кутья - рецепт из пшеницы
Для подачи каши заранее сварите и остудите узвар. Также рекомендуем замочить крупу на ночь, чтобы она быстрее сварилась.
Вам понадобятся такие продукты:
- двести граммов пшеницы;
- сто граммов грецких орехов;
- сто двадцать граммов мака;
- восемьдесят граммов изюма;
- четыре столовые ложки мёда;
- узвар для подачи.
Пшеницу промойте и залейте водой объемом в три раза больше каши (например, на стакан крупы - три стакана воды). Довести до кипения и варить около 45 минут на слабом огне. Если пшеницу не замачивали, то ее нужно варить примерно 1,5 часа. Изюм замочить на пятнадцать минут в кипятке. Орехи мелко порубить.
Мак залить горячей водой в кастрюле, прокипятить и варить около 5 минут. Затем пропустить зерна через мясорубку, либо измельчить блендером или ступкой. Вареную крупу смешать с мёдом, маком, орехами и изюмом. Подается кутья на Рождество в холодном виде, заправленная узваром.
Кутья в мультиварке
Традиционное блюдо можно приготовить и без плиты. Для измерения продуктов используйте мерный стакан, который идет комплектом к мультиварке.
Полный список ингредиентов:
- два стакана муки;
- четыре стакана воды;
- полстакана орехов;
- полстакана мака;
- полстакана изюма;
- три столовые ложки мёда.
Крупу промойте, выложите в чашу мультиварки и залейте водой. Включите режим "Каша" или "Тушение" на 1 час 30 минут. Пшеница может приготовиться и раньше, поэтому периодически ее стоит проверять.
Изюм и мак залейте кипятком на 30 минут. Со второго слейте воду и перебейте блендером и мультиваркой. Орехи порубите ножом. Чтобы кутья из пшеницы была вкусной, заправьте медом еще теплую кашу, а затем перед подачей добавьте мак, изюм и орехи.
Кутья из риса
Крупу для блюда берите длиннозерную - так будет вкуснее. В такую кашу часто добавляют клюкву.
Подготовьте ингредиенты:
- сто пятьдесят граммов риса;
- три столовые ложки изюма;
- четыре столовые ложки орехов;
- четыре столовые ложки мака;
- четыре столовые ложки клюквы;
- триста пятьдесят миллилитров воды.
Рис промыть несколько раз, залить водой и варить около 25 минут. На такое же время залить кипятком изюм, клюкву и мак. Затем слить жидкость с маковых зерен и перебить в ступке до выделения белой жидкости. Орехи крупно порезать. Далее рисовая рождественская кутья готовится так же, как пшеничная - кашу нужно смешать с медом и заправить начинкой.