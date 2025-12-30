Недавние результаты опроса указывают, что внутренняя поддержка так называемой СВО, которую Россия объявила против Украины, ослабевает.

Долгое время считалось, что война, которую начал режим президента Владимира Путина в феврале 2022 года, поддерживается большинством россиян, сообщает Forbes.

Издание отмечает, что европейские чиновники считают, что стабильно высокий рейтинг популярности Путина является доказательством того, что война пользуется популярностью в стране.

По этой причине, как говорится в статье, в Европе приняли определенные меры, как, например, ограничения на поездки, мешающие обычным россиянам попасть в Еврозону.

Как отмечает издание, возможно, война, которую выбрал президент России Владимир Путин, когда-то действительно была общепризнанным делом. Однако, как добавляется, сейчас есть четкие признаки того, что внутренняя поддержка так называемой "специальной военной операции" (СВО) России против Украины ослабевает.

Причиной указывается то, что материальные, человеческие и репутационные расходы страны-агрессора продолжают расти.

Издание приводит данные недавнего опроса, который проводил московский "Левада-центр". Как свидетельствуют его результаты, только 25% респондентов поддержали продолжение военных действий, а не мирные переговоры. Издание отмечает, что это самый низкий показатель с начала российской агрессии почти четыре года назад.

При этом, две трети опрошенных россиян, то есть, 66%, поддержали идею начала мирных переговоров сейчас, чтобы положить конец этому изнурительному, затяжному конфликту.

В то же время, как говорится в публикации, оценивать общественные настроения в России в последние годы становится все сложнее, потому что все более авторитарный характер режима Путина бросает тень как на социологов, так и на респондентов.

Издание добавляет, что даже такая вроде бы "независимая" институция, как "Левада-центр", также должна действовать в рамках параметров российского правительства, иначе им грозит полное закрытие.

Несмотря на это, как отмечается, результаты общенационального опроса, проведенного в середине декабря среди примерно 1600 респондентов, являются показательными.

Однако эти данные не свидетельствуют, что правительство России теряет легитимность. Как свидетельствуют результаты опроса, поддержка вооруженных сил России остается высокой, несмотря на жестокие тактики российской армии на поле боя и бессмысленное разрушение в Украине, и составляет 73%.

Более того, российский диктатор Владимир Путин тоже остается популярным как личность. В частности, 52% опрошенных граждан все еще одобряют действия российского президента в Украине.

Хотя, как указывает издание, Россия не является демократической страной, в которой мнение граждан может влиять на решения элиты, однако снижение энтузиазма обычных россиян относительно конфликта, несомненно, означает проблемы для Путина.

Добавляется, что в конце концов, вся политика является локальной, а это означает, что даже Кремль может быть не в состоянии бесконечно продолжать конфликт, который все больше считается нелегитимным в стране.

