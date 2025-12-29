В Украину идет новая волна арктического холода, - синоптик Диденко

30 декабря будет переходным днем.

В Украину идет похолодание. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В Украину идет очередная воздушная масса арктического происхождения", - сообщила она.

По прогнозу, 30-го декабря будет несколько переходный день. Ближайшей ночью температура снизится до -2...-6 градусов, а завтра днем +1...-3 градуса.

Периодически ожидается небольшой снег, а на дороге гололедица.

"Ветер северо-западный, западный, порывистый, в западных областях, также Житомирская, Винницкая, Черниговская области возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", - предупредила эксперт по погоде и добавила, что в конце года морозы усилятся еще сильнее.

Погода в Украине - надвигается новое похолодание

О том, что на этой неделе в Украине ударят морозы, свидетельствуют и данные Погода УНИАН.

Ожидается, что самыми холодными будут новогодняя ночь и ночь на 2 января. Температура в эти даты будет снижаться до -10...-16 градусов, особенно - на северо-востоке страны.

Днем градусы будут более приемлемыми, а в конце недели ожидается потепление. Ночные морозы отступят, а днем уже будут стабильные "плюсы".

Периодически в течение ближайших дней по Украине будет идти снег. В целом ожидается стабильная зимняя погода.

