С началом 2026 года некоторые мужчины потеряют отсрочку из-за изменений в правилах мобилизации.

В 2026 году для забронированных мужчин изменятся требования к заработной плате для продления отсрочки. Такие изменения обусловлены тем, что с 1 января вырастет минимальная зарплата. Также процесс бронирования от мобилизации несколько видоизменился еще в конце 2025 года, о чем еще надо знать всем работникам критической инфраструктуры.

Как изменилась бронь от мобилизации в декабре 2025 года

Конец года принес украинцам несколько важных нововведений в процесс получения отсрочки. К примеру, бронирование мужчин теперь возможно даже в том случае, если они находятся в розыске ТЦК или имеют другие проблемы с учетом. Им дается 45 дней, чтобы устранить нарушения, после чего работника могут уволить.

Также бронь от мобилизации была изменена 4 декабря - по новым правилам критически важные компании теперь могут дать отсрочку неограниченному количеству мужчин (ранее большинство работодателей могли забронировать только 50% сотрудников). Оформить такое бронирование можно только раз в год.

О еще одних важных изменениях процесса сообщило Министерство экономики 8 декабря. Отныне списки работников критической инфраструктуры, которые подлежат бронированию, будут проверять быстрее (ранее на проверку выделяли 72 часа, что тормозило работу предприятия).

Кто имеет право на бронь от мобилизации в Украине в январе 2026 года

Как и раньше, такой вид отсрочки смогут получить представители профессий, признанных важными для экономики. Однако для забронированных вырастут требования к зарплате, о чем эксклюзивно для УНИАН рассказал адвокат Александр Дубовой.

По словам эксперта, в частных и государственных или коммунальных предприятиях размер средней заработной платы работников для осуществления бронирования разнится.

Если речь идет о частной компании, которая имеет статус критической инфраструктуры, то зарплата на одного человека рассчитывается за последний календарный месяц путем умножения размера минимального показателя в Украине на коэффициент 2,5. В декабре 2025 года размер "минималки" составляет 8000 гривень. То есть зарплата для бронирования у работника должна быть не менее 20000 гривень.

В январе 2026 года значение "минималки" возрастает и будет составлять 8647 гривень. Поэтому те, кто подпадает под бронь при мобилизации, должны иметь заработную плату хотя бы 21617 гривень 50 копеек.

Если же речь идет о государственных или коммунальных предприятиях, то месячный заработок должен быть не меньше размера средней зарплаты в регионе за 4-й квартал 2021 года. Например, в Киеве это 15700 гривень.

Адвокат уточняет - по общему правилу, согласно разъяснениям Минэкономики, это сумма брутто. То есть та, которая включает налоги и другие обязательные платежи. Других существенных изменений относительно самого процесса в 2026 году нет.

справка Александр Дубовый Адвокат Александр Дубовый учился в национальном университете "Одесская юридическая академия" в Киеве. Руководитель Адвокатского бюро "Олександра Дубового" (создано в 2020 году), которое специализируется на военном праве и занимается вопросами пересечения границы. Его опыт работы в юридической сфере уже составляет 10 лет.

