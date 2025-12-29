Получают более 70 тысяч: кому в Украине платят самые большие зарплаты в конце года

Самые высокие доходы сохраняют оборонный сектор, строительство и автосфера, тогда как динамично растут зарплаты в сервисных профессиях.

В Украине самые высокооплачиваемые вакансии на службе в Силах обороны, а также в сфере строительства и на станциях технического обслуживания (СТО). Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании от "OLX Работа".

По состоянию на ноябрь 2025 года, самую высокую медианную зарплату зафиксировано на должностях на службе в Силах обороны - 70 550 грн. В этой категории объявления с предложениями военной службы по контракту, вакансиями связистов, операторов БПЛА, механиков, стрелков и тому подобное.

Вторую позицию занимают фасадчики с окладом в 52 500 грн (как и в начале года). В то же время медианная заработная плата в 50 000 грн была зафиксирована на такие вакансии как штукатур, дальнобойщик и брокер в сфере недвижимости.

По данным платформы OLX, больше всего вакансий с высокими медианными зарплатами - в категориях строительства и облицовочных работ, СТО и автомоек. В частности, в перечень высокооплачиваемых вошли следующие профессии:

рихтовщик - 48 500 грн;

прораб и каменщик - 45 000 грн;

плиточник - 41 000 грн;

строитель, маляр, автоэлектрик и автомаляр - 40 000 грн;

сварщик, монтажник, автослесарь и механик - 35 000 грн.

Также медианную зарплату в 35 000 грн предлагали на вакансию супервайзера в сфере торговли и стоматолога.

Где заработные платы выросли больше всего за год

"Есть должности, на которые медианная заработная плата не высокая, однако она заметно выросла с начала года. В ноябре 2025, по сравнению с январем, наибольший рост зафиксирован на должность повара в категории "Работа за рубежом": +357% (до 8 000 грн). Также в этой категории рост +46% есть на вакансию разнорабочего (до 4 250 грн)", - говорится в исследовании.

Отмечается, что второе место по росту занимает брокер - медианная зарплата стала больше на 100% и составляет 50 000 грн. В пределах 28-30% роста наблюдали на вакансии комплектовщика (26 050 грн) и прораба (45 000 грн).

Больше всего должностей со значительным процентом роста в категориях розничной торговли и гостинично-ресторанного бизнеса:

руководитель отдела продаж, +32% до 33 750 грн;

менеджер в гостинично-ресторанном бизнесе, +21% до 24 500 грн;

торговый представитель, +18% до 26 500 грн;

пекарь, +18% до 20 000 грн;

супервайзер, +17% до 35 000 грн.

Аналитики подытожили, что в конце года стабильно высокие доходы сохраняют оборонный сектор, строительство и автосфера, тогда как динамично растут зарплаты в сервисных профессиях.

Согласно исследованию "OLX Работа", за последние четыре года в Украине во многих сферах существенно вырос уровень зарплат. Среди топ-вакансий с самым высоким приростом преобладают рабочие специальности.

Ранее сообщалось, что для большинства украинцев наиболее приемлемым уровнем заработной платы был диапазон от 20 до 30 тысяч гривен. При этом 30% респондентов отметили желаемый заработок в 30-50 тысяч гривень, а 19% - от 50 тысяч.

