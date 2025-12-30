Диетологи перечислили 5 противовоспалительных фруктов, которые советуют есть в январе

Они обеспечат человека энергией и защитят от гриппа и простуд.

Секрет того, как чувствовать себя лучше в январе, может скрываться в отделе овощей и фруктов, заявила диетолог Каролин Саверс, пишет Eating Well.

"Зимой часто усиливается слабое воспаление из-за уменьшения солнечного света, изменения в уровне активности, повышения стресса и перехода на более калорийную диету с меньшим количеством клетчатки", - отметила диетолог.

Хотя, как указывается в статье, воспаление является естественной реакцией иммунной системы, хроническое слабое воспаление может снизить уровень энергии и затруднить борьбу организма с сезонными вирусами.

Саверс отметила, что если вы хотите в темные зимние дни сохранить энергию и избежать простуды и гриппа, многие фрукты содержат полифенолы, витамин С и другие антиоксиданты, которые поддерживают иммунную систему и уменьшают окислительный стресс.

"Также они поддерживают разнообразие микрофлоры кишечника и функцию кишечного барьера, которые играют центральную роль в регулировании системного воспаления", - добавила диетолог.

В публикации говорится, что независимо от того, хотите ли вы поддержать свой организм в сезон заболеваний, или просто хотите чувствовать себя лучше в начале нового года, но вот пять сезонных противовоспалительных фруктов, которые советуют употреблять зимой диетологи:

1. Киви

"Один средний киви обеспечивает примерно 7% рекомендуемой суточной нормы витамина Е, который помогает замедлить выработку молекул, способствующих воспалению", - заявила диетолог Элизабет Харрис.

Указывается, что в одном киви также содержится значительное количество витамина С. Как показали исследования, сообщает Frontiers, этот антиоксидант поддерживает иммунную систему, защищает организм от окислительного стресса и помогает регулировать воспалительную реакцию.

2. Грейпфрут

Грейпфруты не имеют таких чрезвычайных свойств для похудения, как ранее считалось, однако это чрезвычайно питательный фрукт.

"Грейпфрут богат витамином С и флавоноидами, которые способствуют противовоспалительным процессам, чувствительности к инсулину и здоровью сердечно-сосудистой системы", - рассказала диетолог Бесс Бергер.

Издание добавляет, что исследователи даже нашли доказательства того, что регулярное употребление грейпфрута может помочь регулировать экспрессию генов, участвующих в воспалительных процессах, что приводит к усилению кардиопротекторных свойств.

3. Хурма

Похожая на абрикос, с медовым вкусом, хурма может добавить сладости салатам и цвета блюдам с йогуртом. Также этот фрукт можно есть отдельно.

Отмечается, что хурма богата каротиноидами, которые помогают защитить организм от сердечных заболеваний, нейродегенеративных расстройств и некоторых видов рака благодаря их влиянию на иммунную систему и регуляцию воспалительных соединений в организме.

4. Апельсин

Они не только намного вкуснее, чем в другие времена года, но и содержат много питательных веществ, необходимых нашему организму для поддержания иммунитета.

"Апельсины богаты витамином С и цитрусовыми флавоноидами, особенно гесперидином и нарингенином, которые помогают регулировать воспалительные процессы и уменьшают окислительный стресс", - поделилась диетолог Талия Фолладор.

5. Гранат

"Гранаты содержат мощные полифенолы, в частности пуникалагины и антоцианы, которые способствуют уменьшению воспаления и поддержанию здоровья сердца", - добавила Бергер.

Несколько исследований показали, что гранаты полезны не только для здоровья сердца, они способствуют уменьшению симптомов гормональных изменений в период менопаузы, а также снижают инсулинорезистентность и воспаление у женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ).

