30 декабря сильных морозов в Украине не будет, но есть неприятный нюанс

Во вторник, 30 декабря, практически по всей Украине будет пасмурная погода, местами - с прояснениями. В большинстве областей ожидается небольшой снег, а температура от -3° до +3°, в Крыму - до +4°. Сильный ветер усилит ощущение холода. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -6°, днем -1°, небольшой снег.
  • Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью -4°, днем 0°, небольшой снег.
  • В Луцке будет пасмурно, ночью -4°, днем +1°, небольшой снег.
  • В Ривне завтра пасмурно, ночью -4°, днем 0°, небольшой снег.
  • В Тернополе 30 декабря ночью будет -4°, днем 0°, пасмурно, небольшой снег.
  • В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, небольшой снег, ночью -4°, днем 0°.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -4°, днем 0°, небольшой снег.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -4°, днем +1°, пасмурно, небольшой снег.
  • В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью -4°, днем 0°, небольшой снег.
  • В Виннице завтра будет -4°...+1°, пасмурно, небольшой снег.
  • В Житомире во вторник ночью будет -4°, днем 0°, облачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -6°...0°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах сегодняа будет ночью -4°, днем +1°, пасмурно, небольшой снег.
  • В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем +1°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -6°...+1°.
  • В Одессе 30 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +3°.
  • В Херсоне во вторник ночью будет -4°, днем +2°, пасмурно, небольшой снег.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -3°, днем +2°, небольшой снег.
  • В Запорожье температура ночью -4°, днем +2°, пасмурно, небольшой снег.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -7°, а днем 0°, пасмурно, небольшой снег.
  • В Харькове - пасмурно, небольшой снег, температура ночью -7°, днем 0°.
  • В Днепре температура ночью будет -4°, днем +1°, пасмурно, небольшой снег.
  • В Симферополе во вторник будет пасмурно, -3°...+4°, мокрый снег с дождем.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, снег, температура ночью -4°, днем -1°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -5°, днем 0°, снег.

30 декабря - какой праздник, приметы погоды

30 декабря - мученицы Анисии. По приметам, если в этот день на улице гололедица, то январь будет морозный.

