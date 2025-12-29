30 декабря сильных морозов в Украине не будет, но есть неприятный нюанс

Во вторник в Украине ожидается ветреная погода, из-за которой ощущение холода будет сильнее.

Во вторник, 30 декабря, практически по всей Украине будет пасмурная погода, местами - с прояснениями. В большинстве областей ожидается небольшой снег, а температура от -3° до +3°, в Крыму - до +4°. Сильный ветер усилит ощущение холода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -6°, днем -1°, небольшой снег.

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью -4°, днем 0°, небольшой снег.

В Луцке будет пасмурно, ночью -4°, днем +1°, небольшой снег.

В Ривне завтра пасмурно, ночью -4°, днем 0°, небольшой снег.

В Тернополе 30 декабря ночью будет -4°, днем 0°, пасмурно, небольшой снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, небольшой снег, ночью -4°, днем 0°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -4°, днем 0°, небольшой снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -4°, днем +1°, пасмурно, небольшой снег.

В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью -4°, днем 0°, небольшой снег.

В Виннице завтра будет -4°...+1°, пасмурно, небольшой снег.

В Житомире во вторник ночью будет -4°, днем 0°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -6°...0°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодняа будет ночью -4°, днем +1°, пасмурно, небольшой снег.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -6°...+1°.

В Одессе 30 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +3°.

В Херсоне во вторник ночью будет -4°, днем +2°, пасмурно, небольшой снег.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -3°, днем +2°, небольшой снег.

В Запорожье температура ночью -4°, днем +2°, пасмурно, небольшой снег.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -7°, а днем 0°, пасмурно, небольшой снег.

В Харькове - пасмурно, небольшой снег, температура ночью -7°, днем 0°.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем +1°, пасмурно, небольшой снег.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, -3°...+4°, мокрый снег с дождем.

В Краматорске завтра будет пасмурно, снег, температура ночью -4°, днем -1°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -5°, днем 0°, снег.

30 декабря - какой праздник, приметы погоды

30 декабря - мученицы Анисии. По приметам, если в этот день на улице гололедица, то январь будет морозный.

