С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 123 080 оккупантов.

36-я отдельная бригада морпехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского показала кадры отработки по российским войскам возле села Водяное на Донецком направлении. Ударами уничтожена понтонная переправа врага, обезврежены целые колонны бронетехники захватчиков.

Артиллеристы вовремя заметили понтонные конструкции, которые оккупанты тянули, чтобы обустроить переправу, и ударили по ней. Однако противник продолжил попытку наступления - и уже под огонь попала целая колонна рашистской бронетехники.

"Дерзкое "отрицательное" наступление "второй армии мира" было полностью разгромлено во время эффективного и слаженного оборонительного боя наших защитников в Донецкой области", - говорится в сообщении пресс-службы бригады.

Видео дня

В видеоряд попали кадры работы ПТРК "Стугна" и расчеты МТ-12 "Рапира", а также экипажи БПЛА 503-го Отдельного батальона морской пехоты.

Потери России в Украине-актуальные данные

ВСУ продолжают "отправлять в ад" оккупантов. 25 января защитники "откобзонили" еще 910 захватчиков, таким образом потери РФ выросли до 123 080 "двухсотых".

Российская армия буквально стирается об штурмы Соледара и Бахмута. Накануне в сети появились жуткие, но красноречивые кадры поля, усеянного трупами российских солдат где-то на Бахмутском направлении.

А на Соледарском направлении украинские артиллеристы подорвали целую траншею "вагнеровцев", которые продвигались к позициям ВСУ.

Случаются и забавные моменты на передовой. Так, украинские бойцы сняли, как на их снайпера выдвинулся с лопатой российский оккупант. В результате "штурмовик" был уничтожен одним выстрелом.

В боях с ВСУ был уничтожен боец отряда "Барс", которого пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". Кроме того, стало известно о ликвидации десантника с сирийским опытом – героя русских "сказок".

В Запорожской области "откобзонили" сына топ-кадыровца Джамбулата Заураева.

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