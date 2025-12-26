Правильная техника загадывания желания позволит вам легко воплотить мечту.

Многие люди верят в магию новогодней ночи. Каждый человек хочет надеяться, что задуманное им обязательно сбудется в наступающем году. Но для этого мало просто произнести заветные слова. Нужно усвоить несколько правил насчет того, как загадать желание.

Победительница 5-го сезона "Битвы экстрасенсов", ведьма Жанна Шулакова эксклюзивно для УНИАН рассказала, о чем не стоит задумываться в новогоднюю ночь и как загадать желание на Новый год, чтобы ваша мечта точно осуществилась в 2026 году.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Как правильно загадывать желание на Новый год

Ведьма назвала важное правило: желание никогда не должно быть расплывчатым - это условие любого магического обряда. Например, нельзя просто пожелать "я хочу похудеть", поскольку есть риск быть понятыми неправильно, серьезно заболеть и из-за этого потерять вес. В этом случае необходимо загадать, сколько вы хотите сбросить килограммов, а также уточнить, что при этом вы хотите быть здоровым человеком.

Также не нужно просто загадывать - "хочу денег". Если вы нашли 5 копеек, то тоже получили деньги. Можно подумать: "Я хочу столько денег, чтобы мне хватило на покупку машины (и указать модель)". Задуманное должно быть понятным, четким и целевым.

Также ведьма рассказала, как правильно загадать желание на Новый год про что-то небольшое. Возьмите 12 ягод винограда, желательно - белого. На каждую вы можете что-то загадать. Плоды надо съесть в период от первого до последнего удара курантов. Например, вы можете попросить, чтобы вас поцеловал муж, или чтобы вам дали какую-то премию.

Как загадывать желание на Новый год с бумажкой

Напишите желание на листе, подожгите его, а потом пересыпьте пепел в свой бокал. Делать это не обязательно под бой курантов. Но именно в полночь нужно размешать пепел в бокале с каким-то безалкогольным напитком или с шампанским, а потом все выпить. Можно написать желание, например, за минуту Нового года.

Пепел разрешается смешивать с водой, соком, морсом или другими безалкогольными напитками, а также с шампанским. Но нельзя использовать крепкий алкоголь, например, водку или коньяк. В магии спиртное в основном используется как откуп разным силам, а не для просьб для себя.

Шампанское - это слабоалкогольный напиток, его использование во время ритуала является уступкой современности, и его потребление будет даже немного в минус, поскольку это все-таки алкоголь. Поэтому если вы хотите знать, как правильно загадывать желание, то лучше взять сок.

Также ведьма объяснила, как появился этот обряд. Новый год - это общественный праздник, а не магический, и люди подстроили под себя магию, используя часть традиций древнего скандинавского праздника Йоль, но не совсем правильно. Ритуал сжигания бумажки происходит именно от Йоля, потому что это день живого огня, горения.

Как загадывать желание на Новый год нельзя

Желаемое вами должно быть искренним и не затрагивать других людей, а также не может иметь влияния на события, которые изменят чью-то судьбу. То есть, если вы загадываете что-то, то эта мечта должна быть связана только с вами.

Нельзя загадать желание, что вы хотите выйти замуж за конкретного человека. Во-первых, он может не хочет на вас жениться, а во-вторых, это вообще может быть не ваша "половинка". Мечтая о свадьбе с определенным человеком, вы совершаете насилие над чужой волей, то есть делаете порчу.

