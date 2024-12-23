Собрали красивые колядки для детей и взрослых.

Одна из давних украинских традиций Рождества - колядование. Традиционно утром, 25 декабря, дети и взрослые идут в гости к родственникам, соседям и знакомым и колядуют: поздравляют с рождением Христа обрядовыми рождественскими песнями и стихами-колядками. Хозяева дома угощают колядников сладостями, выпечкой и даже могут "позолотить" ручку, если поздравление понравилось.

УНИАН собрал лучшие колядки - украинские рождественские стихи и песни, которые просто запомнить.

Колядки на Рождество, которые легко запомнить

После перехода Православной церкви Украины на новый календарь, в Украине отмечают Рождество и колядуют 25 декабря. В некоторых регионах колядовать начинают накануне, вечером 24 декабря. По старому календарю Рождество отмечают 7 января, и в этот же день поют и рассказывают колядки - текст их при этом не меняется.

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Одна из самых популярных старинных колядок в Украине - это "Добрий вечір тобі, пане господарю". Но пользуются популярностью и современные колядки - они более короткие и часто описывают события нашего времени.

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся!

Ой радуйся, земле,

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Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами.

Радуйся!

Ой радуйся, земле,

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Син Божий народився!

(приспів повторюють після кожного рядка).

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Бо прийдуть до тебе три празники в гості.

А що перший празник - Рождество Христове,

А другий вже празник - святого Василя,

А третій вже празник - святе Водохреще.

А що перший празник зішле тобі втіху,

А що другий празник зішле тобі щастя,

А що третій празник зішле всім нам долю,

Зішле всім нам долю, Україні волю.

***

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

***

Сніг на землю сипле тихо,

На душі велика втіха -

Вифлеємська зірка сяє

Та Ісуса прославляє!

***

Коляд, коляд, коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

***

В гарну днину, в добрий час

Вітаємо з Різдвом вас!

І з вечерею святою, веселою колядою!

Хай колядочка лунає

І сніжком хай посіває!

Хай рік Новий несе в хату

Щастя й радості багато!

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така! Ви ж готуйте п’ятака!

***

Колядую, колядую,

Перемогу нашу чую!

Хай приходить в кожну хату

Рік щасливий і багатий.

В теплих, сонячних домівках,

Діти хай сміються дзвінко.

Землі зорані боями

Буйно зацвітуть садами,

Оживе хай вся земля,

Без сусіда-москаля!

Знов розквітне Україна

Сильна, вільна і єдина!

Детские колядки - стихи для маленьких и не очень

Я - колядниця маленька,

В мене шубка коротенька,

А колядка, бачте, ні:

Вчила я її три дні!

Я зайшла до вас у хату,

Щоб усіх вас привітати

Із Різдвом святим Христовим!

І нехай усі здорові

У родині вашій будуть,

Мир і дружба хай панують.

Щоб печальних сліз не знали,

Щоб раділи і співали!

Рік Новий - наступне свято!

У дива я вірю свято,

А тому не зволікайте

І бажання загадайте.

В новорічну ніч казкову

Все здійсниться! Чесне слово!

***

Коляду для вас співаю,

Дай вам Боже урожаю,

Щедрих нив, садів квітучих,

Зірку в небі на Святвечір

Для дорослих і малечі.

Коляда моя лунає,

Увесь світ з Різдвом вітає!

***

Ой, заграю на дуду

Й заспіваю коляду!

Для хазяїна й хазяйки,

Щоб не мали в хаті сварки,

А достаток мали й лад,

Доля квітла, наче сад,

Щоб задумане збулося,

Як ріка життя лилося,

Нива густо колосилась

Й щастя в хаті оселилось!

Я заграв вам на дуду,

Проспівав вам коляду,

А тепер стою зітхаю -

На гостинчика чекаю!

***

Колядую, колядую,

Вашi грошi добре чую,

Смак цукерок, пирога,

Подавайте п’ятака!

***

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми рученятами весь світ обіймає.

І вашу хатину, і вашу родину,

І всю Україну - Христос ся рождає!

***

Ой, колядо-колядине!

Ішла полем господиня,

З торби жито брала,

Ниви засівала:

Вроди, Боже, жито

На довгії літа,

На щастя родині

І всій Україні!

***

Ой, чи вдома, чи не вдома

Господарі цього дому?

Відчиняйте хатку,

Слухайте колядку!

Ми прийшли до вас у хату

Від душі колядувати,

Від душі колядувати -

Вам добробуту бажати!

Щоб у вас у цьому році

Успіх був на кожнім кроці,

Щоби множилися тутки

І здоров`я, і здобутки.

Щоб усе, що посадили,

Вам багато уродило,

Щоби їлося й пилося

І щасливо щоб жилося!

***

Ой ішла колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

В світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

"Божий син родився!"

- Усіх сповіщала.

Также принято говорить в конце каждой колядки слова "Христос родился!"

Ранее мы рассказывали, когда колядовать, щедровать и посевать в 2024 году по новому и старомку календарю.

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