США готовят победу Путина в войне против Украины, - экс-президент Польши

По словам Коморовского, единственной надеждой для Украины являются страны ЕС и Великобритания, которые могут заменить американскую поддержку.

Сейчас на Украину оказывается сильное давление, фактически призывая страну к капитуляции. Об этом заявил бывший президент Польши Бронислав Коморовский в интервью Radio Zet.

По его словам, 2026 год может стать поворотным для Украины. Коморовский считает, что единственной надеждой для Киева являются Европейский Союз и Великобритания, которые могут заменить американскую поддержку.

"Мне кажется, что, к сожалению, готовится форма победы Путина, признание его успеха в этой войне. Путин будет наращивать свое влияние и поддержку не только внутри России, но и будет пытаться воспользоваться этими уступками по политическим и территориальным вопросам, чтобы продолжить восстановление Российской империи", - сказал Коморовский.

Видео дня

Экс-президент Польши отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры выбрали тактику хвалить президента США Дональда Трампа при каждом удобном случае, несмотря на странные заявления американского лидера. Коморовский считает, что эта тактика может быть эффективной, так как Западу пока удается "вырывать главу Вашингтона из объятий Путина".

Что гарантировал Трамп Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил главные результаты его встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась 28 декабря во Флориде. Украинский лидер поделился, какие договоренности были достигнуты во время встречи с главой Вашингтона.

По словам Зеленского, Трамп подтвердил гарантии безопасности. Также президент Украины добавил, что детали гарантий безопасности будут поддержаны в Конгрессе США.

Зеленский рассказал, что вместе с Трампом они проговорили пакет поддержки Украины по восстановлению после окончания войны и экономический пакет. Также он упомянул разработку соглашения о свободной торговле с США.

Вас также могут заинтересовать новости: