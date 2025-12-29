Отправляйте родным теплые поздравления и красивые открытки с Новым годом.

Уже совсем скоро украинцы будут поздравлять друг друга с Новым годом 2026. Ожидается, что он принесет долгожданный мир и покой нашему государству.

УНИАН собрал самые душевные пожелания, добрые поздравления и красивые открытки, которые вызовут у ваших близких улыбку.

Поздравления с Новым Годом

Готовые пожелания можно легко скопировать, чтобы отправить друзьям и родственникам.

Пусть Новый 2026 год наполнит ваш дом теплом и маленькими чудесами. Пусть все, что раньше давило, наконец отпустит, а в жизни будет мир и радость. Желаю тебе в Новом году много поводов улыбаться и быть счастливым.

Хочу пожелать, чтобы 2026 год стал временем больших решений и ярких перемен. Пусть каждый новый день приносит маленькие победы, сердце чувствует себя в безопасности, а душа - вдохновленной. Желаю, чтобы новый год был не просто страницей, а новой главой, которую приятно перечитывать.

Пусть грядущий 2026 год подарит тебе ясность и радость каждого прожитого мгновения, чтобы жизнь будет легкой, но насыщенной; спокойной, но наполненной событиями. Пускай все, что ты задумываешь, исполнится так удачно и хорошо, что ты удивишься.

С Новым годом 2026! Пусть он будет спокойным, предсказуемым и добрым ко всем вашим начинаниям. Желаю, чтобы трудности обходили стороной, а хорошие новости находили вас сами. Пускай в сердце будет место для надежды, а в жизни - для событий, которые делают дни лучше. Мира, тепла, здоровья и благополучия!

Пусть Новый 2026 год тихо войдет в твою жизнь, как долгожданное утро после темной ночи. Желаю тебе беречь себя, свои силы и свое сердце. Пусть рядом будут люди, с которыми спокойно, честно и светло. Желаю, чтобы в новом году тебя ждали не чудеса, а приятные закономерности, когда каждое усилие превращается в позитивный результат.

