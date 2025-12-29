Юрист рассказала, как получить отсрочку мужу при беременности жены.

Всем украинцам известно, что для многодетных родителей в Украине действует отсрочка от мобилизации. Однако многих мужчин интересует, дают ли отсрочку если жена беременна третьим ребенком. Практикующий юрист Анастасия Лысенко объяснила для читателей УНИАН, когда такое право возникает автоматически, а когда зависит от документов и решений ТЦК.

Видео дня

Есть ли отсрочка если жена беременна в третий раз

По словам юриста, беременность жены третьим ребенком сама по себе не является отдельным основанием для отсрочки, ведь законом предусмотрено, что не подлежат призыву мужчины, на содержании которых уже находятся трое несовершеннолетних. Исключением являются многодетные, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца.

"При этом срок беременности не влияет на приобретение отсрочки. Такое право возникает только в случае, если отец имеет на содержании трех и более детей в возрасте до 18 лет", - объясняет специалист.

Поэтому отсрочка если жена беременна третьим ребенком не предоставляется, поскольку такой отец еще не является многодетным. В настоящее время он подлежит призыву. Только после рождения младенца мужчина будет освобожден от мобилизации.

"В отдельных случаях может рассматриваться обязанность ухода за беременной женой (например, тяжелое медицинское положение). Также, в индивидуальном порядке, начальником ТЦК может быть сформирована повестка на определенную дату для уточнения данных, что дает возможность не быть мобилизованным до рождения третьего ребенка", - отмечает юрист.

Как оформить отсрочку многодетному отцу

Как уже объяснялось, если жена беременна третьим ребенком, мужчину не освободят от мобилизации. Но после рождения отсрочка оформляется через приложение Резерв+, если все дети рождены в одном официально зарегистрированном браке и свидетельства о рождении есть в электронных реестрах, говорит юрист.

В других случаях, по ее словам, необходимо подготовить и подать пакет документов на отсрочку в любой ЦПАУ.

"С 1 ноября 2025 года действует новый порядок оформления отсрочек через ЦПАУ. Изменения предусматривают автоматическое продление статуса, цифровую форму как основной способ оформления, а также перенос подачи бумажных документов. В течение 7 дней в случае отказа в адрес мужчины поступает официальное сообщение, а в случае положительного решения информация появляется в приложении Резерв+. В дальнейшем отсрочка продлевается автоматически", - отмечает специалист.

Если начальник ТЦК согласовал отсрочку и при этом была вручена повестка для уточнения данных, то после родов нужно обязательно явиться в учреждение и подать свидетельства о рождении всех детей. Это необходимо для отмены повестки, добавляет Лысенко.

Если же отсрочку до рождения третьего ребенка не предоставили и мужчину мобилизовали, то после родов следует как можно быстрее подготовить нотариально заверенные копии соответствующих документов и подать рапорт на увольнение с военной службы, отмечает юрист.

Какие нужны документы на отсрочку многодетному отцу

Перечень включает свидетельства о рождении каждого ребенка, в которых указано отцовство. При наличии прилагается решение суда о подтверждении факта содержания детей. Также могут понадобиться бумаги о содержании падчерицы или пасынка. Кроме этого, подается один из дополнительных документов, предусмотренных постановлением:

свидетельство о браке с матерью детей;

решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом;

письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети, и об участии второго из них в воспитании.

Также в некоторых случаях необходимо подать документы, подтверждающие, что у падчерицы или пасынка нет других близких родственников, которые могли бы их содержать, или что такие родные по уважительным причинам не могут этого делать. Речь идет о матери, деде, бабушке, совершеннолетних братьях или сестрах. Это могут быть свидетельство о смерти, выписка из реестра лиц, пропавших без вести, решение суда о признании человека безвестно отсутствующим или умершим, приговор суда об отбывании наказания в местах лишения свободы, а также медицинские заключения, если родственники сами нуждаются в постоянном уходе. Подойдет решение суда о лишении родительских прав.

Отсрочка для отца троих детей предоставляется при наличии справки из Единого реестра должников, которая подтверждает, что военнообязанный не имеет записей о взыскании алиментов. Такая информация должна быть сформирована не позднее чем за пять дней до подачи заявления, отмечает юрист.

Предоставляется ли отсрочка многодетным от разных браков

"Если брак между супругами официально не зарегистрирован, то факт отцовства подтверждается через свидетельства о рождении детей. Если в соответствии с записью мужчина является отцом всех трех несовершеннолетних, то есть основание для отсрочки - независимо от наличия брака", - объясняет юрист.

Лысенко отмечает, что когда дети рождены от разных женщин - это тоже является основанием для освобождения от призыва. В таком случае механизм того, как получить отсрочку от мобилизации отцу троих детей, включает необходимость доказать, что именно он содержит и воспитывает их. Также важно, чтобы мужчина не имел долгов по алиментам.

справка Анастасия Лысенко Юрист Магистр права, практикующий юрист, ведущий специалист в сфере военного, мобилизационного и семейного права.

Вас также могут заинтересовать новости: