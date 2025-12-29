Некоторых украинцев могут временно исключать из графиков отключения: в правительстве назвали условие

Россияне часто атакуют критическую инфраструктуру Украины.

В Украине работают над тем, чтобы не ограничивать электроснабжение по графикам тем людям, у которых только что завершились длительные аварийные отключения электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба на пресс-конференции по итогам 2025 года.

Вице-премьер подчеркнул, что россияне часто атакуют критическую инфраструктуру Украины. По его словам, только за последний обстрел враг привлек более 500 дронов и 30 ракет. В частности, россияне били по энергетической инфраструктуре города Киева и Киевской области.

Видео дня

"Пока нет синхронизации и может такое произойти, что у людей, у которых были длительные аварийные отключения, они попадают в плановые графики. Сейчас Министерство энергетики работает, чтобы такого не происходило и люди, которые сидели более 8 часов без электричества, не попадали сразу в план графиков отключений", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина быстро восстанавливается после обстрелов российских захватчиков. Впрочем, самой сложной ситуация в Киевской области остается в Вышгородском районе, где около 10 тысяч абонентов пока без электричества.

"Что касается города Киева, здесь ситуация стабилизирована. Выходим в графики, где-то примерно 3 часа назад у нас закончились аварийные отключения, мы вышли в графики", - сказал Кулеба.

Атаки России на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 27 декабря РФ осуществила очередную комбинированную атаку на Украину с применением ракет и ударных БпЛА. Всего РФ запустила почти 500 дронов и 40 ракет, среди которых аэробаллистические "Кинжалы". Основной целью была энергетика и гражданская инфраструктура Киева.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал, что энергетики могут стабилизировать ситуацию с электроснабжением на Киевщине уже в ближайшие сутки.

Вас также могут заинтересовать новости: