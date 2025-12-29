'Все жестко': Сырский объяснил, как решить проблему с СЗЧ

По его мнению, военные должны обеспечить комфортный и безболезненный переход человека из гражданской жизни в военную.

Решение проблемы самовольного оставления части (далее - СЗЧ) в Украине - это комплекс общегосударственных мероприятий. Такое мнение высказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью "24 каналу".

"Должны работать не только военные, но и главы областных районных администраций. Они должны готовить людей прежде всего морально к защите своего государства, чтобы они шли в ряды армии с пониманием того, что выполняют свой гражданский долг - защищать государство, землю, население, язык - все, что представляет ценность для нас", - сказал он.

По его мнению, военные должны обеспечить комфортный и безболезненный переход человека из гражданской жизни к военной.

"Это начинается с момента его попадания в ТЦК, затем - в учебный центр. Именно там много случаев СЗЧ. Этот переход особенно важен на первом этапе, когда для человека все новое и происходит переформатирование с одного образа жизни на другой - военный. В этой жизни все по-другому, все жестко", - отметил Сырский.

Он считает, что основное внимание должно быть к процессу подготовки - созданию нормальных условий для проживания, для проведения занятий. Главнокомандующий объяснил:

"Потому что, когда инструктор учит, а тот, кто должен учиться, не хочет овладеть, результат будет 100% отрицательный. Но здесь должно быть осознание, что человек от этого инструктора должен получить все, что он знает. Потому что именно это может спасти его жизнь и поможет убить как можно больше врагов".

СВЧ в Украине - мнение военного

Военный Третьего армейского корпуса Руслан с позывным "Тренер" заявил, что СЗЧ даже одного военного может повлиять на боеспособность всего подразделения.

Военный отметил, что нехватка личного состава может даже привести к прорыву линии фронта. По его словам, для возвращения позиций часто приходится привлекать дополнительные подразделения, а это серьезные проблемы.

