Январь 2026 богат на важные православные даты. В начале года по новому церковному календарю верующие отмечают Обрезание Господне и Крещение Господне (Богоявление), а также чтят память трех великих святителей - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Какие еще церковные праздники, памятные дни и значимые даты приходятся на январь по новому, а также что будут отмечать по старому стилю - рассказываем в материале.
Новый церковный православный календарь на январь 2026
Православные праздники в январе по новому стилю отмечают на 13 дней раньше, чем по старому церковному календарю - на него Православная церковь Украины перешла в 2023 году.
- 1.01 - Обрезание Господне, свт. Василия Великого.
- 2.01 - прп. Серафима Саровского, прп. Сильвестра Киево-Печерского.
- 3.01 - прор. Малахии.
- 4.01 - Собор 70-ти апостолов, прп. Ахиллы, диакона Киево-Печерского.
- 5.01 - Крещенский сочельник, прор.Михея.
- 6.01 - Крещение Господне.
- 7.01 - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
- 8.01 - прпп. Григория чудотворца и Григория затворника Печерских.
- 9.01 - мч. Полиевкта, прп. Евстратия, чудотворца.
- 10.01 - свт. Григория Нисского, прп. Маркиана Константинопольского, прп. Дометиана, еп. Мелитинского.
- 11.01 - прп. Феодосия Великого.
- 12.01 - мц. Татианы Римской (Татьянин день), свт. Саввы I, архиеп. Сербского.
- 13.01 - мчч. Ермила и Стратоника.
- 14.01 - равноап. Нины, просветительницы Грузии.
- 15.01 - прп. Иоанна Кущника, прп. Павла Фивейского.
- 16.01 - поклонение честным веригам ап. Петра.
- 17.01 - прп. Антония Великого.
- 18.01 - свтт. Афанасия Великого и Кирилла, архиеп. Александрийских.
- 19.01 - прп. Макария Великого, Египетского, прп. Макария, постника Киево-Печерского, прп. Макария Печерского, диакона.
- 20.01 - прп. Евфимия Великого, прп. Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мчч. Инны, Пинны и Риммы.
- 21.01 - прп. Максима испов., мчч. Евгения, Кандида, Валериана и Акилы.
- 22.01 - ап. от 70-ти Тимофея, прп. Анастасия Персянина, прп. Анастасия Печерского, диакона.
- 23.01 - свщмч. Климента, еп. Анкирского.
- 24.01 - прп. Ксении.
- 25.01 - свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского.
- 26.01 - прпп. Ксенофонта Константинопольского и Марии.
- 27.01- перенесение мощей святителя Иоанна Златоустого.
- 28.01 - прп. Ефрема Сирина, прп. Ефрема Новоторжского, прп. Ефрема Печерского.
- 29.01 - перенесение мощей свщмч. Игнатия Богоносца, свт. Лаврентия, затворника Печерского.
- 30.01 - Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого (Трех святых).
- 31.01 - свт. Никиты, затворника Киево-Печерского, мчч. Кира и Иоанна и с ними мц. Афанасии и дочерей ее.
Также в январе будет однодневный пост - на Крещенский сочельник 5 января по новому стилю.
Православный календарь по старому стилю на январь 2026
При этом некоторые православные в Украине по-прежнему живут по юлианскому календарю и празднуют церковные даты так же, как и раньше.
В январе будут такие праздники:
- 1.01 - прп. Ильи Муромца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.
- 2.01 - прп. Игнатия, архимандрита Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
- 3.01- свт. Петра, митр. Киевского и всея Руси.
- 4.01- вмц. Анастасии Узорешительницы.
- 5.01 - десяти критских мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста.
- 6.01 - прп. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии, прп. Кукши Одесского, Рождественский сочельник.
- 7.01 - Рождество Христово.
- 8.01 - Собор Пресвятой Богородицы, свщмч. Евфимия, еп. Сардийского.
- 9.01 - первомуч. и архидиакона Стефана.
- 10.01 - 20 000 мучеников, сожженных в церкви в Никомидии, ап. от 70-ти Никанора.
- 11.01 - прав. Иосифа Обручника, Давида, царя и Якова, брата Господнего, прп. Иова Манявского.
- 12.01 - мц. Анисии Солунской (Фессалоникийской), ап. от 70-ти Тимона, прп. Зотика, пресвитера.
- 13.01 - свт. Петра Могилы, митр. Киевского и Галицкого и всея Руси, прп. Мелании Римляныни (Щедрый вечер).
- 14.01 - Обрезание Господне, свт. Василия Великого.
- 15.01 - прп. Серафима Саровского, прп. Сильвестра Киево-Печерского.
- 16.01 - прор. Малахии.
- 17.01 - Собор 70-ти апостолов, прп. Ахиллы, диакона Киево-Печерского.
- 18.01 - Крещенский сочельник, пророка Михея.
- 19.01 - Крещение Господне.
- 20.01 - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
- 21.01 - прпп. Григория чудотворца и Григория затворника Печерских.
- 22.01 - мч. Полиевкта, прп. Евстратия, чудотворца.
- 23.01 - свт. Григория Нисского, прп. Маркиана Константинопольского.
- 24.01 - прп. Феодосия Великого.
- 25.01 - мц. Татианы Римской (Татьянин день).
- 26.01 - мчч. Ермила и Стратоника, мч. Петра Анийского.
- 27.01 - равноап. Нины, просветительницы Грузии.
- 28.01 - прп. Иоанна Кущника, прп. Павла Фивейского.
- 29.01 - поклонение честным веригам апостола Петра.
- 30.01 - прп. Антония Великого.
- 31.01 - свтт. Афанасия Великого и Кирилла, архиеп. Александрийских.
Согласно старому церковному календарю в январе будут отмечать светлое Рождество Христово и Собор Пресвятой Богородицы.
Напомним, что переход на новый календарь или соблюдение старого - право каждой церкви и монастыря.