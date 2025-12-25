Православный календарь церковных праздников в январе 2026

Январь 2026 богат на важные православные даты. В начале года по новому церковному календарю верующие отмечают Обрезание Господне и Крещение Господне (Богоявление), а также чтят память трех великих святителей - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Какие еще церковные праздники, памятные дни и значимые даты приходятся на январь по новому, а также что будут отмечать по старому стилю - рассказываем в материале.

Новый церковный православный календарь на январь 2026 

Православные праздники в январе по новому стилю отмечают на 13 дней раньше, чем по старому церковному календарю - на него Православная церковь Украины перешла в 2023 году.

  • 1.01 - Обрезание Господне, свт. Василия Великого.
  • 2.01 - прп. Серафима Саровского, прп. Сильвестра Киево-Печерского.  
  • 3.01 - прор. Малахии.
  • 4.01 - Собор 70-ти апостолов, прп. Ахиллы, диакона Киево-Печерского. 
  • 5.01 - Крещенский сочельник, прор.Михея.
  • 6.01 - Крещение Господне.
  • 7.01 - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
  • 8.01 - прпп. Григория чудотворца и Григория затворника Печерских.
  • 9.01 - мч. Полиевкта, прп. Евстратия, чудотворца.
  • 10.01 - свт. Григория Нисского, прп. Маркиана Константинопольского, прп. Дометиана, еп. Мелитинского.
  • 11.01 - прп. Феодосия Великого.
  • 12.01 - мц. Татианы Римской (Татьянин день), свт. Саввы I, архиеп. Сербского.
  • 13.01 - мчч. Ермила и Стратоника.
  • 14.01 - равноап. Нины, просветительницы Грузии.
  • 15.01 - прп. Иоанна Кущника, прп. Павла Фивейского.
  • 16.01 - поклонение честным веригам ап. Петра.
  • 17.01 - прп. Антония Великого.
  • 18.01 - свтт. Афанасия Великого и Кирилла, архиеп. Александрийских.
  • 19.01 - прп. Макария Великого, Египетского, прп. Макария, постника Киево-Печерского, прп. Макария Печерского, диакона.
  • 20.01 - прп. Евфимия Великого, прп. Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мчч. Инны, Пинны и Риммы.
  • 21.01 - прп. Максима испов., мчч. Евгения, Кандида, Валериана и Акилы.
  • 22.01 - ап. от 70-ти Тимофея, прп. Анастасия Персянина, прп. Анастасия Печерского, диакона.
  • 23.01 - свщмч. Климента, еп. Анкирского.
  • 24.01 - прп. Ксении.
  • 25.01 - свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского.
  • 26.01 - прпп. Ксенофонта Константинопольского и Марии. 
  • 27.01- перенесение мощей святителя Иоанна Златоустого.
  • 28.01 - прп. Ефрема Сирина, прп. Ефрема Новоторжского, прп. Ефрема Печерского.
  • 29.01 - перенесение мощей свщмч. Игнатия Богоносца, свт. Лаврентия, затворника Печерского.
  • 30.01 - Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого (Трех святых).
  • 31.01 - свт. Никиты, затворника Киево-Печерского, мчч. Кира и Иоанна и с ними мц. Афанасии и дочерей ее.

Также в январе будет однодневный пост - на Крещенский сочельник 5 января по новому стилю.

Церковные праздники в январе 2026 по новому стилю

Православный календарь по старому стилю на январь 2026

При этом некоторые православные в Украине по-прежнему живут по юлианскому календарю и празднуют церковные даты так же, как и раньше.

В январе будут такие праздники:

  • 1.01 - прп. Ильи Муромца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.
  • 2.01 - прп. Игнатия, архимандрита Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
  • 3.01- свт. Петра, митр. Киевского и всея Руси.
  • 4.01- вмц. Анастасии Узорешительницы.
  • 5.01 - десяти критских мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста.
  • 6.01 - прп. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии, прп. Кукши Одесского, Рождественский сочельник.
  • 7.01 - Рождество Христово.
  • 8.01 - Собор Пресвятой Богородицы, свщмч. Евфимия, еп. Сардийского.
  • 9.01 - первомуч. и архидиакона Стефана.
  • 10.01 - 20 000 мучеников, сожженных в церкви в Никомидии, ап. от 70-ти Никанора.
  • 11.01 - прав. Иосифа Обручника, Давида, царя и Якова, брата Господнего, прп. Иова Манявского.
  • 12.01 - мц. Анисии Солунской (Фессалоникийской), ап. от 70-ти Тимона, прп. Зотика, пресвитера.
  • 13.01 - свт. Петра Могилы, митр. Киевского и Галицкого и всея Руси, прп. Мелании Римляныни (Щедрый вечер).
  • 14.01 - Обрезание Господне, свт. Василия Великого.
  • 15.01 - прп. Серафима Саровского, прп. Сильвестра Киево-Печерского.  
  • 16.01 - прор. Малахии.
  • 17.01 - Собор 70-ти апостолов, прп. Ахиллы, диакона Киево-Печерского. 
  • 18.01 - Крещенский сочельник, пророка Михея.
  • 19.01 - Крещение Господне.
  • 20.01 - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
  • 21.01 - прпп. Григория чудотворца и Григория затворника Печерских.
  • 22.01 - мч. Полиевкта, прп. Евстратия, чудотворца.
  • 23.01 - свт. Григория Нисского, прп. Маркиана Константинопольского.
  • 24.01 - прп. Феодосия Великого.
  • 25.01 - мц. Татианы Римской (Татьянин день).
  • 26.01 - мчч. Ермила и Стратоника, мч. Петра Анийского. 
  • 27.01 - равноап. Нины, просветительницы Грузии.
  • 28.01 - прп. Иоанна Кущника, прп. Павла Фивейского.
  • 29.01 - поклонение честным веригам апостола Петра.
  • 30.01 - прп. Антония Великого.
  • 31.01 - свтт. Афанасия Великого и Кирилла, архиеп. Александрийских.

Согласно старому церковному календарю в январе будут отмечать светлое Рождество Христово и Собор Пресвятой Богородицы.

Напомним, что переход на новый календарь или соблюдение старого - право каждой церкви и монастыря.

