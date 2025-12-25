Рассказываем, какие православные праздники приходятся на первый месяц нового года - календарь на каждый день.

Январь 2026 богат на важные православные даты. В начале года по новому церковному календарю верующие отмечают Обрезание Господне и Крещение Господне (Богоявление), а также чтят память трех великих святителей - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Какие еще церковные праздники, памятные дни и значимые даты приходятся на январь по новому, а также что будут отмечать по старому стилю - рассказываем в материале.

Новый церковный православный календарь на январь 2026

Православные праздники в январе по новому стилю отмечают на 13 дней раньше, чем по старому церковному календарю - на него Православная церковь Украины перешла в 2023 году.

1.01 - Обрезание Господне, свт. Василия Великого.

- Обрезание Господне, свт. Василия Великого. 2.01 - прп. Серафима Саровского, прп. Сильвестра Киево-Печерского.

3.01 - прор. Малахии.

4.01 - Собор 70-ти апостолов, прп. Ахиллы, диакона Киево-Печерского.

5.01 - Крещенский сочельник, прор.Михея.

6.01 - Крещение Господне.

- Крещение Господне. 7.01 - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

8.01 - прпп. Григория чудотворца и Григория затворника Печерских.

9.01 - мч. Полиевкта, прп. Евстратия, чудотворца.

10.01 - свт. Григория Нисского, прп. Маркиана Константинопольского, прп. Дометиана, еп. Мелитинского.

11.01 - прп. Феодосия Великого.

12.01 - мц. Татианы Римской (Татьянин день), свт. Саввы I, архиеп. Сербского.

13.01 - мчч. Ермила и Стратоника.

14.01 - равноап. Нины, просветительницы Грузии.

15.01 - прп. Иоанна Кущника, прп. Павла Фивейского.

16.01 - поклонение честным веригам ап. Петра.

17.01 - прп. Антония Великого.

18.01 - свтт. Афанасия Великого и Кирилла, архиеп. Александрийских.

19.01 - прп. Макария Великого, Египетского, прп. Макария, постника Киево-Печерского, прп. Макария Печерского, диакона.

20.01 - прп. Евфимия Великого, прп. Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мчч. Инны, Пинны и Риммы.

21.01 - прп. Максима испов., мчч. Евгения, Кандида, Валериана и Акилы.

22.01 - ап. от 70-ти Тимофея, прп. Анастасия Персянина, прп. Анастасия Печерского, диакона.

23.01 - свщмч. Климента, еп. Анкирского.

24.01 - прп. Ксении.

25.01 - свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского.

26.01 - прпп. Ксенофонта Константинопольского и Марии.

27.01- перенесение мощей святителя Иоанна Златоустого.

28.01 - прп. Ефрема Сирина, прп. Ефрема Новоторжского, прп. Ефрема Печерского.

29.01 - перенесение мощей свщмч. Игнатия Богоносца, свт. Лаврентия, затворника Печерского.

30.01 - Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого (Трех святых).

- Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого (Трех святых). 31.01 - свт. Никиты, затворника Киево-Печерского, мчч. Кира и Иоанна и с ними мц. Афанасии и дочерей ее.

Также в январе будет однодневный пост - на Крещенский сочельник 5 января по новому стилю.

Видео дня

Православный календарь по старому стилю на январь 2026

При этом некоторые православные в Украине по-прежнему живут по юлианскому календарю и празднуют церковные даты так же, как и раньше.

В январе будут такие праздники:

1.01 - прп. Ильи Муромца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

2.01 - прп. Игнатия, архимандрита Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

3.01- свт. Петра, митр. Киевского и всея Руси.

4.01- вмц. Анастасии Узорешительницы.

5.01 - десяти критских мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста.

6.01 - прп. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии, прп. Кукши Одесского, Рождественский сочельник.

7.01 - Рождество Христово.

- Рождество Христово. 8.01 - Собор Пресвятой Богородицы, свщмч. Евфимия, еп. Сардийского.

- Собор Пресвятой Богородицы, свщмч. Евфимия, еп. Сардийского. 9.01 - первомуч. и архидиакона Стефана.

10.01 - 20 000 мучеников, сожженных в церкви в Никомидии, ап. от 70-ти Никанора.

11.01 - прав. Иосифа Обручника, Давида, царя и Якова, брата Господнего, прп. Иова Манявского.

12.01 - мц. Анисии Солунской (Фессалоникийской), ап. от 70-ти Тимона, прп. Зотика, пресвитера.

13.01 - свт. Петра Могилы, митр. Киевского и Галицкого и всея Руси, прп. Мелании Римляныни (Щедрый вечер).

14.01 - Обрезание Господне, свт. Василия Великого.

- Обрезание Господне, свт. Василия Великого. 15.01 - прп. Серафима Саровского, прп. Сильвестра Киево-Печерского.

16.01 - прор. Малахии.

17.01 - Собор 70-ти апостолов, прп. Ахиллы, диакона Киево-Печерского.

18.01 - Крещенский сочельник, пророка Михея.

19.01 - Крещение Господне.

- Крещение Господне. 20.01 - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

21.01 - прпп. Григория чудотворца и Григория затворника Печерских.

22.01 - мч. Полиевкта, прп. Евстратия, чудотворца.

23.01 - свт. Григория Нисского, прп. Маркиана Константинопольского.

24.01 - прп. Феодосия Великого.

25.01 - мц. Татианы Римской (Татьянин день).

26.01 - мчч. Ермила и Стратоника, мч. Петра Анийского.

27.01 - равноап. Нины, просветительницы Грузии.

28.01 - прп. Иоанна Кущника, прп. Павла Фивейского.

29.01 - поклонение честным веригам апостола Петра.

30.01 - прп. Антония Великого.

31.01 - свтт. Афанасия Великого и Кирилла, архиеп. Александрийских.

Согласно старому церковному календарю в январе будут отмечать светлое Рождество Христово и Собор Пресвятой Богородицы.

Напомним, что переход на новый календарь или соблюдение старого - право каждой церкви и монастыря.

Вас также могут заинтересовать новости: