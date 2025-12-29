Экспорт немецкого оружия в Украину сократился на 86% в 2025 году, - Euractiv

Отмечается, что падение отражает переход от продажи нового оружия к долгосрочным проектам.

Экспорт оружия из Германии в Украину резко сократился в 2025 году, а экспортные разрешения составили 1,14 миллиарда евро по сравнению с 8,15 миллиарда евро в прошлом году.

Об этом сообщает Ецгастіѵ со ссылкой на данные Министерства экономики страны.

Отмечается, что хотя Берлин продолжает позиционировать себя как одного из ключевых спонсоров Киева, падение отражает переход от продажи нового оружия к долгосрочным проектам.

Видео дня

"После достижения рекордных уровней в два предыдущих года из-за обострения войн и напряженности во всем мире, объем экспорта оружия из Германии сейчас в целом снижается. Согласно парламентскому ответу, с которым ознакомился Euractiv, правительство одобрило экспорт на сумму 8,4 миллиарда евро в этом году, по сравнению с 12,15 миллиарда евро в 2024 году", - говорится в материале.

Наибольшее падение касается Украины. Экспортные разрешения на сумму 1,14 миллиарда евро в Киев покрывают только продажу оружия и военной техники. Они не отражают широкую военную поддержку Германии Украине, которая составляет около 9 миллиардов евро и включает прямые закупки и поставки оборудования, такого как оружие производства США.

В издании напомнили, что согласно немецкому законодательству, весь экспорт оружия и некоторых военных товаров должен быть одобрен министерством экономики.

Представитель министерства сообщил агентству DPA, что нынешняя поддержка Украины частично базируется на экспортных лицензиях, выданных в прошлом году. Правительство также переходит к долгосрочным проектам, которые "не будут немедленно отражены" в годовых показателях экспорта.

Представитель также добавил, что Украина все больше инвестирует в собственное производство вооружений.

Дроны для Украины

Как сообщал УНИАН, в Германии создают совместное производство дронов для Украины в промышленных масштабах. За это будет отвечать совместное немецко-украинское оборонное предприятие "Quantum Frontline Industries".

Предприятие создаст первую в Европе полностью автоматизированную промышленную зарубежную производственную линию беспилотников для Вооруженных сил Украины. Предполагается, что 100% произведенной продукции будет отправлено Силам обороны Украины в объемах, определенных Министерством обороны Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: