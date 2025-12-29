До финала мирных переговоров по Украине еще далеко, - Туск

Если России удастся разделить Запад и Украину, то проиграет и Украина, и Запад, считает Туск.

Успехом переговоров по завершению войны в Украине является декларация участия США в гарантиях безопасности. Однако до финала переговоров еще далеко. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х.

"После ночных переговоров с лидерами европейских государств одно понятно: Запад и Украина проиграют эту конфронтацию, если России удастся нас разделить и диктовать условия мира. Успехом является декларация участия США в гарантиях безопасности. Но до финала переговоров еще далеко", - отметил он.

Напомним, что ранее Туск заявил, что в случае нового нападения России на Украину США дадут агрессору военный ответ. Он говорил, что единственный реальный шанс убедить Россию начать серьезные переговоры о прекращении войны или хотя бы прекращения огня - это объединение всего Запада.

Туск призвал страны ЕС оказать финансовую поддержку Украине

Как сообщал УНИАН, недавно премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны ЕС оказать финансовую поддержку Украине сегодня, чтобы в Европе не пролилась кровь завтра. Такое заявление он сделал перед началом заседания Европейского Совета в Брюсселе.

"Сейчас у нас есть простой выбор - или деньги сегодня, или кровь завтра. И я говорю не только об Украине. Я говорю о Европе. И это наше решение, чтобы принять. Только наше", - подчеркнул Туск.

По его мнению, все европейские лидеры должны взяться за это дело.

