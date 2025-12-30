Свыше 300 км/ч в воздухе: какие птицы самые быстрые в мире

Самая быстрая птица в мире является непревзойденным охотником.

В животном мире есть немало впечатляющих представителей, когда дело касается скорости, но мало кто может сравниться с птицами. Некоторые виды эволюционировали, чтобы эффективно и точно передвигаться по воздуху, преследуя добычу, уклоняясь от хищников, мигрируя и находя себе пару.

В BBC Wildlife Magazine назвали 10 самых быстрых птиц в мире. Они развивают настолько высокую скорость, что за ними почти невозможно угнаться.

10 самых быстрых птиц в мире

10. Колибри Анны (Calypte anna)

Эта маленька птица может достигать скорости около 100 км/ч в пикировании. Одной из ее главных особенностей является то, что она может летать вперед, назад и даже зависать в воздухе.

9. Чеглок (Falco subbuteo)

Чеглок является небольшим соколом, который способен развивать скорость до примерно 160 км/ч короткими рывками. Это очень маневренный охотник, который ловит свою добычу прямо в воздухе.

8. Черный стриж (Apus apus)

Черный стриж является выносливой птицей, которая может долго лететь со скоростью около 110 км/ч. Эти птицы могут оставаться в воздухе месяцами.

7. Кречет (Falco rusticolus)

Кречет является самым крупным соколом в мире. Он может развивать скорость примерно до 210 км/ч в пикировании. Эта птица обитает в арктических регионах.

6. Балобан (Falco cherrug)

Балобан способен достигать скорости около 240 км/ч в пикировании. Этот крупный сокол охотится как на птиц, так и на наземную добычу.

5. Фрегатовые (Fregatidae)

Фрегатовые иогут развивать скорость около 150 км/ч. Эти птицы обладают длинными узкими крыльями, почти не садятся на воду и часто отбирают добычу у других морских птиц.

4. Сероголовый альбатрос (Thalassarche chrysostoma)

Сероголовый альбатрос может долго лететь со скоростью около 125 км/ч, используя сильные океанские ветры и эффективный парящий полет.

3. Иглохвостый стриж (Hirundapus caudacutus)

Иглохвостый стриж считается самой быстрой птицей в горизонтальном полете - около 169 км/ч. Эта птица часто ловит насекомых прямо в воздухе.

2. Беркут (Aquila chrysaetos)

Беркут является одним из самых известных и быстрых орлов. В атакующем пикировании эта птица может разгоняться до 320 км/ч. Беркут использует скорость для охоты на крупную добычу.

1. Сапсан (Falco peregrinus)

Сапсан с гордостью носит звание самой быстрой птицы в мире. В пикировании эта птица может развивать скорость свыше 380 км/ч, атакуя добычу в воздухе.

Какие птицы ездят на спинах носорогов

Ранее в IFLScience рассказали о буйволовых скворцах. Это маленькие птицы, которые ездят на спинах носорогов.

Буйволовые скворцы сопровождают не только носорогов, но и других крупных млекопитающих, таких как зебры, импалы, бегемоты и жирафы. Эти птицы питаются клещами, обитающими на телах млекопитающих, а также клюют раны животных.

Тем не менее, буйволовые скворцы также оказывают животным услугу. В случае угрозы эти птицы издают тревожный крик, предупреждая животных об опасности.

