Он пригрозил "пересмотреть" переговорную позицию России

Министр иностранный дел России Сергей Лавров заявил, что ВСУ в ночь на 29 декабря якобы попытались атаковать госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области (Валдай). Его цитируют пропагандистские росСМИ.

По его словам Лаврова, всего российские военные уничтожили 91 дрон, а информации о пострадавших и ущербе не поступало".

"Переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма", - сказал он.

Лавров утверждает, что Россия не намерена после этого выходить из мирного процесса. Министр пригрозил:

"ВС РФ уже определили время и объекты для ответного удара".

Важно, что Минобороны РФ утром отчитывалось об уничтожении 41 беспилотника над Белгородской областью в течение ночи. Откуда взялась цифры 91 - неясно.

Переговоры с РФ

Сегодня должен состояться очередной телефонный звонок Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Они уже говорили по телефону вчера, перед встречей Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сегодня Трамп должен встретиться с Зеленским снова. Неизвестно, когда именно состоится телефонный разговор президента США с Путиным.

