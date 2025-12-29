Можно ли гладить собаку, когда она спит: что говорят ветеринары

Гладить спящую собаку - не всегда хорошая идея.

Собаки очень любят, когда их гладят и обнимают, когда они бодрствуют. Некоторые собаки могут даже прижаться к вам, и заснуть. В то же время, пишет dogster.com, гладить свою собаку или собаку другого человека во время сна не всегда хорошая идея – и на это есть несколько причин.

Почему не стоит гладить спящую собаку

Во-первых, никогда не гладьте спящую собаку, с которой у вас не сложились крепкие и доверительные отношения. Если вы находитесь в гостях у друга и случайно застали его спящую собаку или недавно привезли собаку из приюта, последнее, что вам следует делать, это гладить ее, пока она спит и находится в уязвимом положении.

Она, скорее всего, резко проснутся и отреагирует агрессивно. В конце концов, вы потревожили ее в самый уязвимый момент. Агрессивные реакции могут включать лай или даже укусы.

Конечно, если у вас собака с самого щенячьего возраста, и вы построили с ней крепкие, доверительные отношения и часто прикасались к ней во время сна, она, вероятно, привыкла к этому и с меньшей вероятностью испугается и отреагирует агрессивно. Она даже может спать с вами на вашей кровати.

Однако независимо от того, много ли лет у вас живет собака или вы недавно с ней познакомились, не рекомендуется гладить ее во время сна, потому что вы прервете ее отдых и оставите ее уставшей.

Почему сон важен для собак

Режим сна у собак сильно отличается от человеческого. Собаки спят около 50% дня, и это необходимо для развития их мозга, памяти, способности к обучению и поддержания здоровой иммунной системы. Это также полезно для восстановления после физической активности.

При этом собаки – полифазные животные, то есть они спят несколько раз в день. При этом их цикл сна не такой длинный, как у людей: он длится всего около 45 минут, а у людей – до 110 минут.

Собака, которая не высыпается или постоянно испытывает прерывания сна, с большей вероятностью будет в плохом настроении и подвержена более высокому риску заражения инфекцией.

Ранее ветеринар назвала 5 пород собак, которые проводят во сне больше всего времени.

