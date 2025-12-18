Рассказываем, что нужно готовить на Рождество, чтобы стол был щедрым и впечатлил всех гостей.

Рождество в Украине - один из самых семейных и торжественных праздников. В этот день за столом собираются родные и близкие, а хозяйки стараются сделать его как можно богаче. На праздничном столе обязательно должны быть кутья и узвар, а кроме них - закуски и салаты, горячие блюда и десерты, которые порадуют всех гостей. О том, что готовить на Рождество, читайте далее.

Что готовить на Рождество Христово

На украинское Рождество, как и в Сочельник, на столе обязательно должны стоять кутья и узвар: кутья - это хозяйка, а узвар - хозяин. Кроме этого, в праздничное меню входят различные закуски, несколько салатов, горячее и, конечно, десерт.

Строгого перечня, какие блюда нужно готовить на Рождество, нет - каждая хозяйка старается накрыть стол побогаче. Касательно того, сколько блюд готовить на Рождество, то здесь ограничений тоже нет.

Чаще всего готовят такие традиционные рождественские закуски:

Из овощных закусок на стол подают квашеную капусту с луком и маслом - ранее мы публиковали рецепт квашеной капусты на зиму. Также можно приготовить твердый сыр в домашних условиях, который по вкусу не уступает магазинному.

Многие хозяйки также пекут пампушки на Рождество с чесноком.

Салаты на Рождество - обычно сытные и простые, с мясом, яйцами, овощами и соленьями. Вот самые популярные варианты:

Обычно готовят на стол два-три салата, сочетая сытные и легкие.

Горячие рождественские блюда традиционно мясные - так как Рождественский пост уже закончился, то можно готовить и мясо, и рыбу.

Чаще всего на столе стоят:

Часто на стол также ставят картофельное пюре в качестве гарнира или же просто отваривают картофель кусочками. Как и салаты, обычно выбирают два-три разнообразных горячих блюда.

Десерты на Рождество традиционно домашние и щедрые, например, готовят:

И, как уже говорили, как знак достатка обязательно на столе стоят кутья и узвар. Кутья - главный сладкий символ праздника, узвар из сушеных фруктов подают и как напиток, и как сладкое угощение.

