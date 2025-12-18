Рождество в Украине - один из самых семейных и торжественных праздников. В этот день за столом собираются родные и близкие, а хозяйки стараются сделать его как можно богаче. На праздничном столе обязательно должны быть кутья и узвар, а кроме них - закуски и салаты, горячие блюда и десерты, которые порадуют всех гостей. О том, что готовить на Рождество, читайте далее.
Что готовить на Рождество Христово
На украинское Рождество, как и в Сочельник, на столе обязательно должны стоять кутья и узвар: кутья - это хозяйка, а узвар - хозяин. Кроме этого, в праздничное меню входят различные закуски, несколько салатов, горячее и, конечно, десерт.
Строгого перечня, какие блюда нужно готовить на Рождество, нет - каждая хозяйка старается накрыть стол побогаче. Касательно того, сколько блюд готовить на Рождество, то здесь ограничений тоже нет.
Чаще всего готовят такие традиционные рождественские закуски:
- домашняя колбаса в духовке;
- буженина в духовке - рецепт из свинины;
- аппетитное запеченное сало - рецепт с чесноком и горчицей;
- печеночный паштет;
- холодец;
- мясные рулеты - например, рулет из фарша - рецепт с грибами и яйцом, а также с творожно-яичной начинкой;
- копченая или запеченная рыба - например, запеченная скумбрия в духовке;
- различные намазки на хлеб.
Из овощных закусок на стол подают квашеную капусту с луком и маслом - ранее мы публиковали рецепт квашеной капусты на зиму. Также можно приготовить твердый сыр в домашних условиях, который по вкусу не уступает магазинному.
Многие хозяйки также пекут пампушки на Рождество с чесноком.
Салаты на Рождество - обычно сытные и простые, с мясом, яйцами, овощами и соленьями. Вот самые популярные варианты:
- оливье - один из главных салатов праздничного стола;
- селедка под шубой, многим также нравится шуба с красной рыбой, которая получается необычайно вкусной;
- салат из свеклы;
- слоеный салат с курицей, грибами;
- салат Гранатовый браслет - у нас есть 5 рецептов на любой вкус;
- салат с тунцом;
- салат винегрет;
- салат Коул слоу из свежей капусты.
Обычно готовят на стол два-три салата, сочетая сытные и легкие.
Горячие рождественские блюда традиционно мясные - так как Рождественский пост уже закончился, то можно готовить и мясо, и рыбу.
Чаще всего на столе стоят:
- голубцы с мясом и рисом;
- жаркое по-домашнему с картофелем и мясом или картофель в горшочках с мясом и грибами;
- куриные котлеты с сыром;
- запеченная утка с яблоками - рецепт птицы можно готовить также и с апельсинами;
- куриные рулеты с начинкой или куриные грудки с фетой и шпинатом;
- куриные бедра или голени, запеченные с картофелем - ранее мы рассказывали, как готовится курица с картошкой в духовке;
- тушеная капуста по-немецки с колбасками.
Часто на стол также ставят картофельное пюре в качестве гарнира или же просто отваривают картофель кусочками. Как и салаты, обычно выбирают два-три разнообразных горячих блюда.
Десерты на Рождество традиционно домашние и щедрые, например, готовят:
- пироги с яблоками, вишней, грушами или большой яблочный пирог;
- штрудель с яблоками - рецепт с изюмом и корицей;
- имбирные пряники - их особенно любят дети.
И, как уже говорили, как знак достатка обязательно на столе стоят кутья и узвар. Кутья - главный сладкий символ праздника, узвар из сушеных фруктов подают и как напиток, и как сладкое угощение.