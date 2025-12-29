Серебро достигло небывалых высот, после чего обвалилось: сколько стоит сейчас

Отмечается, что серебро крайне важно для развития технологий.

Серебро впервые в истории преодолело отметку в 80 долларов за унцию, после чего резко подешевело. Трейдеры зафиксировали прибыль после рекордного роста, вызванного дисбалансом спроса и предложения.

Издание Bloomberg пишет, что металл подешевел более чем на 5% в результате резких колебаний, после того как ранее достиг исторического максимума в 84 доллара за унцию.

По данным биржи Investing, на 17:35 по киевскому времени цена на серебро упала до отметки в 70,92 за унцию. Таким образом, 1 грамм металла стоит 2,29 доллара.

Резкие колебания произошли после комментария Илона Маска в выходные по поводу ограничений на экспорт из Китая, который подчеркнул растущий ажиотаж инвесторов вокруг драгоценных металлов:

Это нехорошо. Серебро необходимо во многих промышленных процессах.

Меры Пекина фактически являются продолжением прежней политики и были впервые объявлены Министерством торговли 30 октября. Хотя Китай входит в тройку крупнейших мировых производителей серебра, но он также и крупнейший потребитель в мире и, следовательно, не является крупным экспортером.

"Вокруг дефицита предложения на спотовом рынке раздувается ажиотаж, и сейчас он немного чрезмерный", - отметил аналитик China Futures Ltd. Ван Яньцин.

По его словам, любые дискуссии о мерах Пекина по ужесточению экспорта являются беспочвенными.

Цена на медь установила новый рекорд. Металл почти достиг отметки в 13 000 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов из-за опасения по поводу сокращения поставок.

26 декабря золото, серебро и платина достигли новых рекордов. Спекуляции и снижение ликвидности в конце года поддержали цены на драгоценные металлы, а рынки учли возможность дальнейшего снижения ставок в США и рост геополитической напряженности.

