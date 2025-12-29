Нацбанк снова ослабил гривню: официальный курс валют на 30 декабря

Курс гривни к евро установлен на уровне 49,65 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 30 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,22 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 16 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, относительно евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,65 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 10 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,22/42,25 грн/долл., а евро - 49,68/49,70 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 29 декабря вырос на 5 копеек и составил 42,30 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 41,85 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал также на 5 копеек и составил 49,95 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 49,30 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 10 копеек и составил 42,30 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 5 копеек и составил 49,95 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,70 гривни, а евро - по курсу 48,95 гривни за единицу иностранной валюты.

