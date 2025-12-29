Теперь в золоте: НБУ перевыпустил популярную памятную монету в особом дизайне (фото)

Монета имеет номинал 20 гривень и изготовлена из золота 900 пробы.

Национальный банк выпустил обновленную памятную монету, посвященную Архистратигу Михаилу.

Как сообщила пресс-служба регулятора, во время полномасштабной войны именно образ Архангела Михаила стал чрезвычайно популярным в Украине, в частности среди украинских защитников и защитниц. Ведь именно этот святой считается покровителем тех, кто борется за справедливость.

"Поэтому в этом году мы снова выпускаем памятную монету, которая так пришлась по душе украинцам, но теперь - в золоте", - отметили в Нацбанке.

Монета имеет номинал 20 гривень и изготовлена из золота 900 пробы.

На аверсе на фоне паттерна с ММ-14 ("Рисунок маскировочного образца 2014 года", известного также под неофициальными названиями "Пиксель" и "Украинский пиксель") изображен стилизованный лавровый венок, символизирующий славу и победу.

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен Архистратиг Михаил; справа и слева расположены стилизованные силуэты воинов Вооруженных Сил Украины, вертолеты и противотанковые ежи, композиционно подчеркивают борьбу за сохранение независимости. По кругу надпись: "За нас и души праведных, и сила Архистратига Михаила" (строки из поэмы Т. Г. Шевченко "Гайдамаки").

Тираж монеты - до 10 000 штук. Реализация памятной монеты в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами начнется в январе 2026 года.

В ноябре Национальный банк Украины представил новую серебряную памятную монету "Архангел Михаил" номиналом 10 гривень, она изготовлена из серебра 999 пробы. Основой дизайна новой монеты стал образ архистратига Михаила с диаконских врат Жолковского иконостаса (конец XVII в.), созданного выдающимся украинским мастером Иваном Рутковичем.

24 декабря НБУ сообщил о выпуске новой памятной монеты, посвященной рождественским обычаям украинцев, - "Дух Рождества". Монета имеет номинал 10 гривень, изготовлена из серебра 925 пробы. Элементы отделки - двусторонняя локальная позолота со вставкой бриллианта.

