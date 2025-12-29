В год Красной Огненной Лошади блюда нужно готовить легкие, но сытные.

Уже через несколько дней мы будем встречать Новый, 2026 год - какого животного в этот раз необходимо уважить, знают практически все. Наступающий год пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади, и поэтому стоит запомнить, каким должно быть меню на Новый год 2026, чтобы уважить животное.

Что обязательно должно быть на столе на Новый год 2026

Важно помнить, что нельзя готовить на Новый год 2026 конину, слишком острую еду, жирные блюда с большим количеством масла. То же самое касается салатов и десертов - никакого майонеза и жирного масляного крема. От крепкого алкоголя в больших количествах тоже лучше отказаться.

Однако горячие блюда на праздничный стол подать необходимо, поэтому вам точно пригодятся несколько удачных рецептов, способных и гостей, и родных людей порадовать, и не расстроить Огненную Красную Лошадь.

Запеченный картофель с курицей и помидорами

Горячие блюда на Новый год 2026 нужно готовить так, чтобы не перегружать желудок. Лошадь - животное активное и грациозное, никакой тяжести оно не потерпит. Картофель, запеченный в пергаменте с курицей и овощами - прекрасный выбор для праздничной ночи.

Ингредиенты:

270 граммов картофеля;

150 граммов куриного филе;

150 граммов помидоров;

100 граммов лука;

2-3 зубчика чеснока;

100 граммов твердого сыра;

0.5 ч.л карри;

соль, перец, петрушка.

Куриное филе промыть, нарезать кубиками, выложить в глубокую миску. Чеснок пропустить через пресс, добавить к мясу, посыпать солью, перцем, карри, перемешать и отставить в сторону. Лук очистить, нарезать кольцами, так же точно поступить с морковью. Духовку разогреть до 180 градусов Цельсия.

Отрезать лист пергамента размером 30х30 см, от краев отмерить примерно 3,5 см, загнуть их, так поступить по всему периметру листа. Скрутить концы так, чтобы получилась лодочка. Внутрь выложить очищенный и нарезанный кружочками картофель, посолить, затем разместить лук, морковь и курицу. Последний слой - свежие помидоры, которые тоже можно немного посолить. В таком виде отправить блюдо в духовку на 20-25 минут. Затем достать, посыпать сыром, запечь 15-20 минут до готовности и только потом подать к столу, украсив петрушкой.

Куриные голени в слоеном тесте

Некоторые горячие блюда на Новый год довольно трудны в приготовлении, но этот рецепт невероятно прост. Несмотря на нехитрую технологию, "ножки" получаются сочными, хрустящими и абсолютно не тяжелыми для желудка.

Ингредиенты:

8 куриных голеней;

1\4 стакана сливочного масла;

1\2 стакана соуса барбекю;

240 граммов слоеного теста;

1 яйцо;

2 ч.л пармезана;

2 ч.л итальянских специй;

2 ч.л жареных семян кунжута.

Голени промыть, полностью снять шкурку, выложить мясо на разогретую сковороду, смазанную сливочным маслом. Туда же вылить соус барбекю. Дождаться, пока масса закипит, потом уменьшить огонь, накрыть сковороду крышкой и продолжать готовить мясо полчаса, периодически его помешивая. Затем убрать сковороду с плиты и оставить в комнате до остывания.

Слегка подтаявшее слоеное тесто нарезать на 8 треугольников, выложить их на противень, смазанный маслом. Взбить желток яйца, смазать им тесто. Сверху посыпать тертым сыром и специями.

Разогреть духовку до 180 градусов, на каждый треугольник из теста выложить по одной куриной голени, соединить концы теста так, чтобы они обволакивали мясо. Смазать конвертики оставшимся яйцом, посыпать кунжутом. Запекать при той же температуре 15-20 минут до золотистого цвета. Слегка остудить и подавать теплыми.

Запеченная говядина в горчично-медовой глазури

Говядина не считается жирным мясом, наоборот, это очень полезный и, если правильно приготовить, то даже диетическим блюдом. В данном случае рецепт предполагает длительное запекание, но однозначно это гораздо лучше, чем жирные свиные отбивные, например.

Ингредиенты:

1 кг говядины;

1 ст.л горчицы (приправа);

1 ст.л сушеного чеснока;

1 ч.л соли;

0.5 ч.л молотого перца.

1 ст.л горчицы в зернах;

1 ст.л меда.

Цельный кусок мяса, лучше - вырезку, так как она наиболее диетическая, тщательно промыть и обсушить бумажными полотенцами. Щедро смазать всеми специями, которые указаны в рецепте, но если у вас есть какие-то определенные любимые, смело можете использовать их. Положить говядину в холодильник на 2-12 часов и помнить, что чем дольше вы будете ее мариновать - тем мягче будет мясо и насыщеннее вкус. По истечение указанного времени достать мясо из холодильника и оставить при комнатной температуре на 30-40 минут.

Разогреть духовку до 220 градусов, завернуть мясо целиком в лист фольги, сложенный вдвое. Запекать говядину 30 минут при этой температуре, потом уменьшить ее до 170 градусов и готовить мясо еще 2 часа. В глубокой миске соединить горчицу и мед, Достать говядину из духовки, щедро смазать горчицей с медом, снова отправить в духовку на 15 минут уже при 220 градусах. Когда мясо будет готово, нужно нужно достать и оставить прямо в фольге "отдохнуть" на 7-10 минут, потом можно будет подать к столу.

Эти простые горячие блюда на праздничный стол точно помогут вам создать атмосферу праздника, попробовать новые рецепты и чувствовать себя превосходно в новогоднюю ночь.

