Магазин Epic Games Store продолжает радовать своих пользователей бесплатными играми. В течение суток геймеры могут пополнить свои библиотеки необычной пространственной головоломкой Viewfinder.

В распоряжении игрока есть фотоаппарат. С его помощью можно делать снимки, которые потом становятся частью окружения, и таким образом решать головоломки и преодолевать препятствия. На основе этого концепта и построен весь геймплей.

Игра относительно новая – вышла летом 2023 года. Viewfinder стала лауреатом множества разных премий, в том числа "Лучшая инди-игра", а также получила очень положительные отзывы в Steam – 92%. Многие поигравшие пишут, что игра "взрывает мозг".

Что пользователям магазина подарят завтра, пока неизвестно. Ранее игроки могли добавить в библиотеку рогалик Jotunnslayer: Hordes of Hel, хоррор The Callisto Protocol, ролевую игру Disco Elysium: The Final Cut и другие хорошие игры. Акция закончится 31 декабря.

Напомним, в Steam, EGS и других онлайн-магазинах прямо сейчас проходит масштабная зимняя распродажа. УНИАН собрал топ-10 хороших игр, которые можно купить дешевле 100 грн.

