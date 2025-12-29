Скоординированная операция правоохранителей продолжается сразу в нескольких районах Закарпатья, утверждает журналист Виталий Глагола.

Силовики проводят обыски в помещениях Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также по местам жительства военкомов по всей Закарпатской области. Об этом сообщает закарпатский журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники.

Он отметил, что, кроме обысков у руководителя Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, следственные действия параллельно проводятся в других ТЦК и СП по всей Закарпатской области.

"Все это указывает на масштабную и скоординированную операцию правоохранительных органов, которая продолжается сразу в нескольких районах Закарпатья", - пишет журналист.

По его информации, подтверждается проведение обысков в областном ТЦК и СП, в Мукачево, Сваляве, Воловце, а также в других районных подразделениях ТЦК.

Также Глагола утверждает, что обыски проходили по местам жительства руководителей ТЦК, в частности: у руководителя Закарпатского областного ТЦК и СП Андрея Савчука, Николая Мигалейко, Андрея Олещука, Вячеслава Дворского, Игоря Павлова.

По данным журналиста, сотрудники СБУ уже покинули здание городского ТЦК в Ужгороде после проведения следственных действий.

Обыски у руководителя Закарпатского ОТЦК и СП

Сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыски у руководителя Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ОТЦК и СП) Андрея Савчука.

В ведомстве отметили, что они проходят в рамках уголовного производства по факту незаконного лишения свободы граждан Украины (ст. 146 Уголовного кодекса Украины).

Позже журналист Виталий Глагола сообщил, что во время обыска по месту жительства Савчука правоохранители обнаружили около 100 тысяч долларов США наличными. По предварительной информации, эти средства не были задекларированы.

