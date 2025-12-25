Рассказываем, что сделать, чтобы елка не осыпалась и как можно дольше радовала глаз.

Хотя сегодня многие выбирают искусственные елки, есть и те, кто предпочитает ставить в доме на праздники живую. Но принести елку домой и украсить - это только пол дела. Чтобы новогоднее дерево сразу не осыпалось, за ним нужно правильно ухаживать - что сделать, чтобы елка стояла дольше, читайте далее.

Что добавлять в воду, чтобы елка дольше стояла

В первую очередь для елки нужно выбрать правильное место - не только "по феншую", но и как можно дальше от батарей и отопительных приборов. Если не получается поставить вдали от батареи, тогда на саму батарею советуют положить влажную ткань.

Как установить елку:

у основания ствола срезать 10 см коры - так дерево будет лучше впитывать влагу;

зафиксировать в ведре или другой емкости с помощью камней;

засыпать влажным песком или же поставить в воду.

Кстати, подпитывать елку лучше не обычной водой, а приготовить специальный раствор, чтобы елка стояла дольше - например, с аспирином или глицерином:

аспирин с сахаром и солью - в ведро с водой, где стоит елка, добавляют 5 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли и 5 измельченных таблеток аспирина, все перемешивают;

глицерин - 1 ч. л. на 1 л воды, в которой стоит дерево.

1/4 таблетки аспирина можно также растворить в воде и полить песок, в котором вы планируете устанавливать елку.

