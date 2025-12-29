Близкие актера живут с благодарностью за каждый новый день с ним.

Состояние здоровья американского актера Брюса Уиллиса продолжает ухудшаться на фоне фронтотемпоральной деменции, поэтому его семья все острее осознает неотвратимость болезни.

Как пишет Radar Online, ссылаясь на слова близких к семье источников, в праздничный период рядом с Уиллисом собралась вся семья - его жена Эмма Хеминг, бывшая Деми Мур и дочери от обоих браков. По словам инсайдеров, семья осознает, что каждый такой момент может быть особенно ценным, учитывая прогрессирующий характер заболевания:

"Все члены семьи Уиллис любят праздничный сезон. Это их любимое время года. Они чувствуют себя невероятно счастливыми, что Брюс все еще с ними. Несмотря на свою печаль из-за ухудшения состояния Брюса, они живут с радостью и благодарностью и относятся к этому времени с ним как к подарку, который нужно ценить".

По данным Кливлендской клиники, средняя продолжительность жизни человека с таким диагнозом составляет от 7 до 13 лет после появления симптомов, поэтому близкие Брюса болезненно осознают, что это может быть их последнее Рождество вместе.

Напомним, Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру в 2022 году после диагноза афазии. Впоследствии стало известно о развитии фронтотемпоральной деменции - болезни, для которой пока не существует лечения.

Его жена активно делится опытом ухода за человеком с такими диагнозами, из-за чего неоднократно сталкивалась с критикой. Например, не все спокойно отреагировали на ее слова о том, что Брюс живет отдельно от них, поскольку нуждается в особом уходе.

