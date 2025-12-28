В начале 2026 года некоторые мужчины могут оказаться на фронте даже при наличии инвалидности.

В 2026 году продолжится мобилизация в Украине, которой подлежат мужчины возрастом от 25 до 60 лет. Однако для некоторых категорий украинцев правила призыва ослаблены, в числе которых - лица с инвалидностью. Мы разобрались, будут ли в январе изменения для таких граждан и как они могут оформить отсрочку по упрощенной процедуре без посещения ТЦК.

С какой группой инвалидности не мобилизуют в январе 2026

В законе Украины "О мобилизации" сказано, что все лица с инвалидностью не подлежат призыву. Это правило работает и в мирное, и в военное время. Также такие мужчины могут свободно выезжать за границу.

Законодательство не уточняет, какая группа инвалидности дает отсрочку, поскольку любой мужчина с таким статусом может ее получить.

Однако есть случаи, когда такие украинцы могут оказаться на фронте. Это возможно, если на 2026 год назначат перекомиссию, врачи зафиксируют улучшение самочувствие и лишат лицо инвалидности. Тогда мужчина потеряет отсрочку и его могут мобилизовать.

Кроме того, мужчина с инвалидностью может подписать контракт и служить в армии как доброволец. В ВСУ охотнее всего принимают лиц с 3 группой, поскольку у них наименее серьезные проблемы со здоровьем. Обычно таких солдат направляют не на боевые, а штабные должности.

Как оформляется отсрочка по инвалидности в Резерве

Для освобождения от призыва мужчине нужно получить справку от МСЭК о том, что он является лицом с инвалидностью. Затем надо подать заявление об отсрочке в телефоне через Резерв+ либо в центре административных услуг, если документов нет в цифровом формате. В первом случае данные гражданина проверят через систему "Оберіг", а во втором направят на рассмотрение в ТЦК. Если основания подтвердятся, то украинец получит освобождение и получит об этом уведомление в Резерве.

Чаще всего мужчинам выдается отсрочка по инвалидности 3 группы, поскольку таких граждан больше других. Но механизм одинаков для лиц с любой группой.

На сколько дается отсрочка по инвалидности

Закон "О мобилизации" указывает, что временно освобождение от мобилизации предоставляется на 6 или 12 месяцев с обязательством последующего прохождения военно-врачебной комиссии. Лица с пожизненным статусом могут быть освобождены от призыва бессрочно.

Также в Резерв плюс предусмотрена возможность автоматического продления, если у лица есть на это основания. Если в мобильном приложении отображается отсрочка, то принудительная мобилизация с инвалидностью невозможна.

