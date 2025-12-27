Узнайте, как рассчитывается размер пенсии по потере кормильца в случае гибели военного.

Родственники погибших защитников имеют право на помощь от государства, если находились на содержании защитника. Адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова эксклюзивно для УНИАН рассказала, сколько платят пенсии по потере кормильца военного, как оформить выплаты и кто их не получит.

Видео дня

Сколько платят за потерю кормильца на войне в Украине

Размер пособия зависит от того, какое ежемесячное денежное обеспечение было у погибшего. Это как заработная плата, она состоит из основных выплат и доплат. И пенсия - это определенный процент от этой суммы, который учитывается для пенсионного обеспечения (должностной оклад, оклад по званию и надбавка за выслугу лет, дополнительные ежемесячные виды обеспечения). То есть в такую зарплату, к примеру, не входят 100 тысяч гривен "боевых" доплат.

Размер процента зависит от того, какая именно причина смерти военного: если это заболевание или несчастный случай, тогда выделяется 30% от зарплаты, если гибель произошла при защите Родины, то - 70%. Если у военнослужащего есть несколько иждивенцев, выплата распределяется между ними поровну по 50% от суммы.

Вот как это может быть на практике:

Например, у защитника денежное обеспечение 25 тысяч гривен, и если вдруг с ним что-то случится вне службы, условно - он погибнет в ДТП, то тогда его иждивенец имеет право на 30% от этой суммы, то есть примерно 8 300 гривен.

Если же солдат погибнет во время участия в боевых действиях, то лицо на его иждивении имеет право получить 70% от его зарплаты, то есть около 17 тысяч гривен.

Стоит отметить, что военная пенсия в связи с потерей кормильца жене или другим родственникам погибшего не может быть меньше, чем два прожиточных минимума для нетрудоспособных. В 2025 году это 4722 гривны, а в 2026 будет 5190 гривны.

Кто получает военную пенсию после смерти защитника

Выплату могут получить только нетрудоспособные лица, которые были на иждивении военнослужащего. Например, ее могут начислить детям, родителям или другим родственникам, или жене/мужу, если эти лица получили статус нетрудоспособных (в частности, имеют инвалидность, вышли на пенсию, находятся в декретном отпуске или осуществляют уход за ребенком умершего до достижения совершеннолетия).

Помощь выплачивают лицам, имеющим на нее право, до момента исчезновения оснований для ее выплаты. Например, пенсия по потере кормильца детям военнослужащего начисляется до 23 лет, если те учатся в вузе на дневной форме, или до совершеннолетия, если они не стали студентами.

Пенсию по потере кормильца жене Украина выплачивает до тех пор, пока та не выйдет из декретного отпуска. Если же женщина по другим причинам была нетрудоспособной (например, имеет инвалидность), то потерять право на выплаты она может, если во второй раз выйдет замуж.

Родителям-пенсионерам погибшего воина назначается пожизненная пенсия в связи с потерей кормильца или до момента, пока их собственная пенсия не станет выше. Две пенсионные выплаты в Украине получать не разрешено. Граждане имеют право выбрать одну, которая для них выгоднее по сумме.

Как оформляется пенсия по потере кормильца военнослужащего

Лицу, которое было на содержании погибшего, нужно взять его свидетельство о смерти, свой паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие родство (например, свидетельство о рождении, о браке и т.д.). Затем обратиться в воинскую часть, где служил солдат, чтобы получить денежный аттестат и справку о дополнительных видах денежного обеспечения. Именно на основании этих бумаг назначается выплата.

Иногда бывают "накладки", когда в воинской части долго не выдают справки, и в таком случае нужно обращаться в ТЦК и СП, чтобы они эти документы истребовали. Кроме того, в ТЦК еще нужно будет заполнить заявление на назначение пособия.

Затем все эти бумаги направляются в Пенсионный фонд. Именно его работниками обеспечивается пенсия в связи с потерей кормильца матери погибшего сына, или его жене или детям.

Выплачивается ли пенсия по потере кормильца военнослужащего пропавшего без вести

Адвокат объясняет - как правило, после того, как пройдет минимум шесть месяцев с момента исчезновения, можно через суд устанавливать факт смерти защитника. Главное, чтобы уже было завершено служебное расследование и составлен акт. Во время следствия должны установить обстоятельства исчезновения. К примеру, там должно быть указано, что военный не совершил самоубийство или не ушел в СЗЧ.

После признания судьей факта смерти родственники получают решение суда. Оно нужно для оформления свидетельства о смерти. После получения документа по обычной процедуре оформляется пенсия родителям погибшего военнослужащего в Украине или его жене.

справка Елена Воронкова адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Аспирант Государственного научного учреждения "Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук Украины". Специализируется на вопросах социального обеспечения населения и военнослужащих.

Вас также могут заинтересовать новости: