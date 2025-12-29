Правительство разрешило некоторым ФОПам не использовать платежные терминалы: о каком сроке идет речь

Для малого бизнеса обслуживание POS-терминалов создает дополнительное финансовое давление.

Кабинет Министров Украины отсрочил сроки обязательного использования платежных терминалов для ФОП 1-й группы - до завершения военного положения и еще на три месяца после его отмены. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, решение приняли в ответ на обращение малого бизнеса, для которых обслуживание POS-терминалов сегодня создает дополнительное финансовое давление.

"Это позволит самым мелким предпринимателям работать и сохранять доход в условиях войны, перебоев с электроснабжением и логистических ограничений", - отметила глава правительства.

По ее словам, отсрочка также дает бизнесу время подготовиться к переходу на безналичные расчеты и в будущем выбрать удобный способ для оплаты: POS-терминалы, мобильные приложения или QR-коды.

Видео дня

Новации для предпринимателей - другие новости

Международный валютный фонд среди условий утверждения кредита для Украины назвал введение налогообложения доходов с цифровых платформ (так называемый "налог на OLX") и отмену льготы по регистрации НДС для физлиц-предпринимателей (ФОП).

Изменения в упрощенной системе налогообложения для ФОП по уплате НДС при превышении определенного лимита будут. Их введение ожидается в 2027 году, заявил министр финансов Сергей Марченко.

Вас также могут заинтересовать новости: