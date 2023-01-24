С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 122 170 оккупантов.

Снайперы Сил специальных операций отработали по российским оккупантам, которые готовили наступление на позиции ВСУ.

На опубликованном ССО видео видно, как украинские военные уничтожают захватчиков прицельным огнем один за другим.

Как делятся защитники, предварительно было известно, что противник планирует наступление в указанном районе: "Из радиоперехвата стало ясно, что враг проинформирован о возможной работе наших снайперов, однако фраза "предупрежден - вооружен", в этот раз не сработала".

Видео дня

После обнаружения двух российских солдат, снайперы ликвидировали одного из них. После чего на помощь врагу подошли еще двое бойцов. В итоге четыре трупа оккупантов украсили ландшафт на одном из украинских оборонительных рубежей.

Потери России в Украине - актуальные данные

ВСУ продолжают "отправлять в ад" оккупантов. 24 января защитники "откобзонили" еще 690 захватчиков. Таким образом потери РФ выросли до 122 170 "двухсотих".

Российская армия буквально стирается об штурмы Соледара и Бахмута. Накануне в сети появились жуткие, но красноречивые кадры поля, усеянного трупами российских солдат где-то на Бахмутском направлении.

А на Соледарском направлении украинские артиллеристы подорвали целую траншею "вагнеровцев", которые продвигались к позициям ВСУ.

Случаются и забавные моменты на передовой. Так, украинские бойцы сняли, как на их снайпера выдвинулся с лопатой российский оккупант. В результате "штурмовик" был уничтожен одним выстрелом.

В боях с ВСУ был уничтожен боец отряда "Барс", которого пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". Кроме того, стало известно о ликвидации десантника с сирийским опытом – героя русских "сказок".

В Запорожской области "откобзонили" сына топ-кадыровца Джамбулата Заураева.

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