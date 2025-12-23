В следующем году некоторые украинцы потеряют право на получение субсидии.

Субсидия - это помощь на оплату коммунальных услуг от государства, которая предоставляется украинцам с небольшими доходами. В Украине существуют четкие правила предоставления этой услуги, за нарушение которых скидку могут отобрать. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко эксклюзивно для УНИАН рассказал, как будут работать субсидии в следующем 2026 году, кому откажут в оформлении и куда обращаться за начислением помощи.

Кому назначается субсидия в Украине в 2026 году

С 1 января 2026 года порядок оформления жилищных субсидий не изменится: заявления подаются через Пенсионный фонд, а право на помощь имеют семьи, у которых расходы на коммунальные услуги превышают 20% от дохода.

"В принципе ничего не изменилось: процесс остался таким же, как и раньше. Специальных нововведений по сравнению с 2025 годом нет", - отметил Олег Попенко.

Правила относительно того, как начисляется субсидия, тоже останутся прежними: это происходит исходя из дохода семьи и средних платежек за коммунальные услуги, а оформить ее можно через ПФУ, ЦПАУ или онлайн через портал "Дія". В то же время существуют условия и ограничения, при которых помощь могут не назначить, в частности выезд членов семьи за границу, мобилизация, отсутствие официального дохода, наличие большого имущества или значительных расходов в семье.

Кому не начисляется субсидия в Украине

В назначении может быть отказано в следующих случаях:

Кто-то из прописанных в жилье членов семьи в течение года перед обращением приобрел товары или услуги на сумму более 50 тысяч гривен (кроме расходов на лечение). Это не касается случаев, когда за полгода до покупки нового жилья было продано предыдущее.

У кого-то из членов семьи есть депозит более 100 тысяч гривен.

Кто-то из членов семьи покупал валюту на общую сумму более 50 тысяч гривен в течение года перед обращением.

Не было возвращено излишне выплаченное пособие за предыдущие периоды.

В составе семьи есть неплательщик алиментов в течение более трех месяцев.

Кто-то из членов семьи владеет более чем одним жилым помещением (кроме жилья на временно оккупированных территориях или жилья на праве общей собственности и расположенного в сельской местности).

Общая площадь квартиры превышает 130 м², а частного дома - 230 м² (кроме жилья детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей).

Один из членов семьи имеет в собственности авто в возрасте до 5 лет (кроме мопеда и прицепа) или более одного транспортного средства в возрасте до 15 лет.

Отказать в получении также могут, если один из членов семьи уехал за границу, объясняет Олег Попенко.

"В этом случае человек должен подтвердить, что не работает за границей, и предоставить соответствующие документы. Если другие родственники остались в Украине, семья может претендовать на субсидию, но это зависит от конкретного состава семьи. Например, муж и жена в браке, в большинстве случаев, не смогут получить субсидию, если кто-то из них выехал", - отметил он.

Что касается детей, все зависит от их возраста и места регистрации, говорит Попенко и отмечает, что если это совершеннолетние дети за рубежом, важно, где они прописаны - вместе с родителями или отдельно. От этого также зависит, учитывают ли их доход при начислении помощи.

"Прописка напрямую влияет на получение субсидии. Хотя нас уверяли, что это пережиток советских времен. Если речь идет о совершеннолетнем ребенке, который выехал за границу, важно, где он прописан: в той квартире родственников, которые хотят оформить субсидию, или нет. В случае с несовершеннолетним, который выехал с родственниками за границу, ситуация сложнее и требует отдельной проверки, ведь правила могут отличаться", - отметил председатель союза.

Итак, если взрослый ребенок выехал за границу, но остался прописанным в родительской квартире, родители должны подать в Пенсионный фонд заявление о его отсутствии. Для этого ребенок может прислать справку с места пребывания, которая подтверждает, что он там проживает. На основании этого подается решение, чтобы начислилась субсидия для родителей. Иногда для подтверждения факта не проживания ребенка приходится обращаться в суд, после чего родные также могут получить субсидию.

Кому назначается субсидия, если муж мобилизован

"Мобилизация сама по себе не влияет на право получить субсидию. Но если человек служит в армии, он получает зарплату, которой, как правило, достаточно для оплаты коммунальных услуг", - отметил Попенко.

Глава союза также указал, что исключение могут составлять лишь большие многодетные семьи, где расходы на коммуналку значительно превышают доходы. В таких случаях субсидия может понадобиться даже при наличии зарплаты военного. В целом же для большинства семей, по его словам, получить помощь при условии мобилизации мужчины сложно.

Можно ли получить субсидию если не работаешь или работаешь неофициально

"Да, Пенсионный фонд указывает, что если один из членов семьи безработный, или не имеет справки о трудоустройстве, поэтому может работает неофициально, то субсидия на коммунальные услуги не назначается", - отмечает Попенко.

Также по действующим правилам отказ могут получить семьи, в составе которых есть те, кто имеет доход ниже минимальной зарплаты или лица, которые не платят ЕСВ (кроме студентов и получателей социальной пенсии).

Каким будет размер субсидии в 2026 году

"Этот показатель зависит от дохода семьи и стоимости коммунальных услуг. Например, если зимняя платежка составляет 4-5 тысяч гривен, а доход человека составляет 8-10 тысяч гривен, он может претендовать на субсидию. То есть по схеме: человек платит 20% своей заработной платы за коммунальные услуги, а остальное покрывает государство", - пояснил Попенко.

На то, какой размер субсидии будет у семьи, влияет число прописанных в квартире или доме лиц, ведь некоторые услуги, например вывоз мусора, начисляются с учетом количества жильцов. По словам эксперта, при начислении берется средняя платежка за прошлый период.

Как оформить субсидию в 2026 году и какие нужны документы

С 1 января процесс будет происходить автоматически, учитывая доходы, говорит председатель союза. Также субсидия для пенсионеров может оформляться дистанционно, что удобно для пожилых людей.

"Хотя общая схема одинакова для всей страны - оформление через ПФУ или ЦПАУ, на практике ее реализация может отличаться: в одних областях процесс хорошо организован, в других - менее понятен. Впрочем сейчас даже не обязательно ехать в отделение, можно в буквальном смысле все оформить по телефону, подав заявку и указав необходимую информацию через Дію, портал ПФУ", - говорит глава союза.

По словам Попенко все данные для оформления Пенсионный фонд получает автоматически: информацию о прописанных лицах, справки о доходах и тому подобное. На их основе принимается решение - либо назначают субсидию, либо отказывают. Дополнительные документы обычно не нужны, кроме стандартного перечня, утвержденного законодательством. А именно: заявление и декларация о доходах, при необходимости договор аренды, справка ВПЛ, документы о задолженности или уплате коммунальных услуг.

справка Олег Попенко Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко родом из города Кременчуг Полтавской области. Учился в Полтавском государственном педагогическом университете и Кременчугском политехническом университете. Преподавал историю и право. Потом работал руководителем отдела договоров, взаиморасчетов и аналитической работы на Крюковском вагоностроительном заводе. Был заместителем директора на коммунальном предприятии «Кременчуг-инвест», руководил КП «Полтаватопливо», занимал должность финансового директора в КП «Управляющая компания Дарницкого района г. Киева». Также находился на посту советника заместителя городского головы в Киевской городской государственной администрации. Попенко - основатель и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг и соучредитель в Благотворительный фонд «Доверие и помощь».

Вас также могут заинтересовать новости: