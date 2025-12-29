'Ситуация очень тяжелая': в Yasno объяснили, почему на левом берегу Киева экстренные отключения

В результате обстрела энергосистемы 27 декабря без электроснабжения остаются более 9 тысяч семей.

На Левом берегу Киева энергетики несколько раз пытались вернуть графики почасовых отключений света, однако из-за проблем с состоянием сетей пришлось возвращаться к экстренным отключениям.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко в Facebook сообщил, что ситуация в энергетике после массированного обстрела столицы 27 декабря остается очень тяжелой.

"Правый берег города может работать по графикам (что и делает) и ограничения большие. Однако на левом берегу проблемы с состоянием сетей. Уже несколько раз левый берег пробовали переключать на графики, но потребление растет неконтролируемо и превышает возможности системы. Поэтому приходится возвращаться к экстренным отключениям", - отметил Коваленко.

Видео дня

Он отметил, что энергетики вернутся к графикам отключений как только позволит ситуация.

"Хочу заверить: как только будет возможность перейти на графики для всех киевлян или вообще от них отказаться - энергетики это сделают... Продолжаем круглосуточно ликвидировать последствия субботней массированной атаки", - сообщил гендиректор Yasno.

В свою очередь в компании ДТЭК отметили, что в результате массированного обстрела энергосистемы 27 декабря без электроснабжения остаются более 9 тысяч семей.

"Восстановительные работы продолжаются третьи сутки, но требуют еще немного времени", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в Бориспольском и Броварском районах продолжаются экстренные отключения. В других районах Киевской области, по данным ДТЭК, действуют графики стабилизационных отключений.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

27 декабря Россия в очередной раз массово ударила дронами и ракетами по Киеву и области. Основной целью врага была энергетическая инфраструктура. Из-за последствий вражеской атаки на левом берегу Киева продолжают применяться экстренные отключения.

Впрочем энергетический эксперт Геннадий Рябцев ожидает, что в ближайшее время на всей территории столицы будут действовать графики почасовых отключений света.

Вас также могут заинтересовать новости: