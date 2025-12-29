Сырский прокомментировал видео россиян из штаба ВСУ в Гуляйполе

Военная служба правопорядка проводит расследование.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский прокомментировал опубликованное россиянами видео о захвате врагом контрольно-наблюдательного пункта (КНП) одного из батальонов в Гуляйполе, где остались вещи наших военных, флаги и техника.

В интервью "24 каналу" он рассказал, что одна из бригад территориальной обороны не выдержала натиска противника на Гуляйпольском направлении и начала отходить.

"Это 102-я бригада. Она постепенно отходила. Мы были вынуждены перебросили туда наши штурмовые части и подразделения, которые постепенно с боями занимали то, что было оставлено. Сейчас там уже фактически месяц враг не имеет никаких преимуществ. Ежедневно пытается атаковать и проводят атаки, но все-таки несет огромные потери на этом направлении. Поэтому боевые действия там продолжаются", - заявил он.

Сырский пояснил, что действия командования батальона можно было построить другим способом, потому что на подмогу шло подкрепление из 5-й штурмовой бригады.

"Они фактически дошли за две улицы от этого командного пункта. Произошло то, что произошло. Назначено соответствующее расследование, которое проводит Военная служба правопорядка", - рассказал главком.

Он пояснил, что будет дана правовая оценка действиям и командира батальона прежде всего, почему он так поступил. С учетом того, что он получил приказ от командира бригады организовать круговую оборону, а также уничтожить все, что представляло собой какую-то ценность или содержало сведения конфиденциального характера.

"То есть они могли просто все сжечь. Я знаю, что у них было время для этого, а силы врага там были ограничены. Но несмотря на то, что это подразделение отошло, 225-й штурмовой полк держит оборону в Гуляйполе. Командиры там трезво оценивают обстановку, проводят активные штурмовые действия. Конечно, когда отходят подразделения ТрО, это негативно влияет на устойчивость обороны. Но мы принимаем соответствующие меры, усиливаем это направление", - подчеркнул Сырский.

Ситуация на КСП в Гуляйполе

Как сообщал УНИАН, командир 1 отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов с позывным "Перун" рассказал, почему украинские бойцы покинули КСП в Гуляйполе без боя.

По его мнению, это произошло из-за паники личного состава и небрежных действий командиров, несмотря на то, что в город зашла инфильтрованная группа только из трех военных РФ. Он также отметил, что российские военные не имели достаточного подкрепления.

