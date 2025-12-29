На 'секретном' испанском острове почти нет туристов: почему его стоит посетить

Несмотря на небольшое количество туристов, зимой на острове температура держится около 20°.

На Канарских островах в Испании спрятано место, которое во многом осталось незамеченным. Свободный от массового туризма, этот остров может стать идеальным местом для спокойного отдыха. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что Иерро является вторым наименьшим Канарским островом - на нем всего один светофор. На острове расположено огромное количество ресторанов, предлагающих аутентичную кухню, и открываются прекрасные пейзажи.

Чтобы добраться туда, можно долететь до Тенерифе, а затем переправиться на пароме на Иерро. Этот забытый Канарский остров часто игнорируется туристами, толпы которых можно увидеть на соседних Тенерифе и Лансароте.

Известный своей суровой красотой, Иерро - самый западный Канарский остров с населением всего 11 000 человек.

Интересно, что около 1,2 миллиона лет назад остров Иерро образовался, поднявшись из Атлантического океана после тысячелетий мощных подводных вулканических извержений, создавших дикий ландшафт.

Вокруг острова раскинулись прекрасные чистые воды, где обитает множество рыб и скатов. На суше остров известен своими необычными скальными образованиями и глубоким черным песком.

Как сообщает Daily Mail, этот "секретный" остров - идеальный для зимнего отдыха. Одно из мест, которое обязательно стоит посетить, - это смотровая площадка Мирадор-де-ла-Пенья. Эта смотровая площадка популярна среди туристов, которые любят любоваться панорамными видами сверху. Один пользователь Tripadvisor написал:

"Место, где можно выпить чашечку кофе, наслаждаясь захватывающими дух пейзажами острова Иерро с высоты птичьего полета".

Важно, что несмотря на небольшое количество туристов, зимой на острове температура держится около 20°C.

