Праздник Сочельник полон давних украинских обычаев и запретов.

Каждый верующий знает, что рождественский Сочельник - это праздник ожидания чуда, большой радости и семейного тепла. У многих украинцев торжество ассоциируется со счастливыми воспоминаниями из юности. Колядки, дидух, 12 постных блюд - всё это обязательно сопровождает Святой Вечер.

Мы разобрались, что такое Сочельник с библейской точки зрения, как его отметить и чего делать не нужно.

Что за праздник Сочельник - почему так называется

Этим словом называют последний день перед Рождеством Христовым, когда ещё длится Рождественский пост, но атмосфера приближена к праздничной. Христиане вспоминают события Библии, которые предшествовали рождению Иисуса: беременность Девы Марии, её путешествие в Вифлеем для участия в переписи, появление Вифлеемской звезды.

Название Сочельник - это искаженное слово "сочиво", то есть главного рождественского блюда, известного нам как кутья. Также праздник известен как Святвечер, то есть вечер перед большим торжеством.

Когда Рождественский Сочельник

По новому стилю праздник наступает 24 декабря, ровно за сутки до Рождества. В 2025 году выпадает на среду. Точный исторический день рождения Иисуса неизвестен, поэтому это лишь условная дата. Если вы придерживаетесь старого стиля, то наверняка помните, когда Сочельник - это 6 января уже 2025 года.

Как отметить рождественский Сочельник 2025

Наши предки до самого Рождества постились. Не был исключением и Сочельник. Хотя пост еще продолжался, украинцы в этот день не голодали, поскольку на стол подавали аж 12 блюд. Их перечень разных семьях мог отличаться - чаще всего готовили вареники с капустой, фасоль, пампушки, овощные голубцы, запеченную рыбу, различные пироги и грибы. Но главным кушаньем на столе обязательно была кутья с медом и орехами.

По традиции первым садился за стол и пробовал блюда глава семьи. Потом к трапезе присоединялись остальные родственники, а за ужином вспоминали умерших близких и приглашали их к столу. Также в дом на рождественский Сочельник заносили дидуха из соломы.

После застолья дети несли кутью крестным, а взамен получали угощения и монеты. Были на праздник обрядовые песни - колядки, которые сохранились и до наших дней. Незамужние девушки любили гадания на Рождество и Сочельник, по которым определяли суженых.

Запреты в Сочельник не отличаются от других крупных праздников. Не стоит ругаться, работать по дому, обижать детей и животных, пить спиртное.

Важно отметить, что Сочельник 2025 пройдет в условиях военного положения, а ночью будет действовать комендантский час. Но это не помешает тысячам украинцев отметить праздник в соответствии с давними обычаями.

